Quest’oggi, giovedì 23 febbraio, è tempo di Europa League. La Juventus è pronta a scendere in campo in Francia contro il Nantes per disputare il match di ritorno dei playoff della competizione europea. L’appuntamento è in programma in serata presso lo Stadio della Beaujoire di Nantes con fischio d’inizio previsto alle ore 18.45. Nella sfida di andata giocata all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri di mister Massimiliano Allegri hanno ottenuto un pareggio terminato 1-1 con le reti di Vlahovic e di Blas in risposta. Tuttavia, questo risultato obbliga entrambe le compagini a vincere per il pass agli ottavi di finale.

La Juventus, negli ultimi nove match giocati in Europa, ha vinto solamente una volta, davanti al pubblico di casa, contro il Maccabi Haifa; invece, in trasferta la vittoria manca persino dal settembre 2021 (quando si impose 0-3 sul campo del Malmo). Dal canto suo, il Nantes oltre ad essere 13esimo in Ligue 1 fino ad oggi in Europa League ha ottenuto tre vittorie su sette partite disputate. Per quanto riguarda i precedenti tra le due formazioni, occorre andare alla stagione 1995/96 alla semifinale di Champions League quando la Vecchia Signora vinse 2-0 a Torino, per poi subire una sconfitta in trasferta per 3-2.

La visione di Nantes-Juventus in tv, il ritorno dei playoff di Europa League sarà trasmesso in diretta su DAZN, dove occorrerà scaricare l’app su smart TV compatibili, o su console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure ancora su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVision Box. Inoltre, la sfida delle ore 18.45 si potrà vedere anche in diretta su Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Gli abbonati potranno infine seguire anche la diretta streaming sull’app DAZN, su Sky Go e NOW, tramite smartphone, tablet, PC o notebook.

Di seguito le probabili formazioni del match:

NANTES (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Mohamed;

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

