La presente guida alle migliori 5 cover OnePlus 11 fa al caso di chi ha puntato su questo ottimo smartphone di punta dal prezzo estremamente competitivo. A seguito del lancio commerciale appena avvenuto in Italia per questo esemplare, saranno molti i neo-proprietari del dispositivo desiderosi di mantenerlo protetto e al sicuro. I consigli presenti in questo articolo riguarderanno soprattutto le soluzioni più economiche presenti sul mercato, senza dimenticare naturalmente la qualità del prezioso accessorio.

Cover HGJTF

La soluzione HGJTF presente in questa guida à la più economica di tutte. Con neanche 6 euro, è possibile portare a casa una custodia protettiva in silicone morbido TPU. La protezione del dispositivo OnePlus 11 5G è assicurata grazie al materiale abbastanza resistente che proteggerà lo smartphone da piccole cadute e da graffi. L’opzione presa ora in esame strizza l’occhio ai più creativi. Il brand propone di fatti delle cover molto colorate, con disegni floreali o geometrici e addirittura con vignette e fumetti, per tutti i gusti insomma.

Cover RankOne

La seconda delle migliori cover OnePlus 11 5G di questa guida ha un design davvero particolare e risulta essere davvero sottile. L’effetto della custodia è dunque quello di una seconda veste per il telefono. Il materiale di produzione dell’accessorio è misto tra l’onnipresente TPU e vetro (sulla parte posteriore del telefono lucido e con colori cangianti). Naturalmente, tutta la soluzione è antigraffio e protegge realmente il telefono da urti. I ritagli per la fotocamera o per i pulsanti e le uscite sono estremamente precisi. La spesa da affrontare per questo prodotto sarà di circa 8 euro e le colorazioni disponibili sono moltissime tra le nuance rosa, viola, blu, verde, azzurro e altre ancora.

RankOne Custodia con Glitter Sfumati per OnePlus 11 5G 6.7", Cover... Adatto solo per OnePlus 11 5G 6.7".

Ultra sottile e puoi a malapena sentire la custodia del telefono,...

Cover Heioloo

Tra le proposte di questa guida alle 5 migliori cover OnePlus 11 5G, quella di Heioloo è sicuramente la più essenziale. Il materiale della custodia è tutto TPU completamente trasparente. Come un guanto dunque, la soluzione avvolge il telefono proteggendo da urti e cadute e naturalmente dai graffi. I bordi ai lati della cover appunto risultano un pochino più bombati della norma per proteggere il display. La proposta di questo brand costa ora circa 11 euro, ma include anche una pellicola protettiva per il display.

Cover Dufuso

La cover Defuso è la seconda di questa guida alle migliori custodie per il OnePlus 5G ora disponibili trasparente, anche se un particolare effetto di banda laterale sul retro. Pure questa custodia presenta bordi dello schermo rialzati per proteggere proprio il display. Ci sono 3 mm di materiale aggiuntivo che mantengono sicuro lo schermo ma anche la fotocamera posteriore e principale del telefono. Il rischio dell’effetto ingiallimento del materiale TPU trasparente è superato grazie al rivestimento anti-ossidazione del prodotto. La spesa da affrontare per la presente proposta non supera gli 11 euro.

Cover Richgle

Per completare questa guida alle migliori cover OnePlus 5G, prendiamo in esame la cover Richgle in silicone morbido TPU. Siamo al cospetto di un prodotto di ottima qualità al prezzo di circa 11 euro. Lo scopo di proteggere il telefono da a graffi, urti, polveri è ben assolto grazie anche alle cornici in rilievo di 3 millimetri intorno al display e pure intorno al modulo circolare della fotocamera del telefono. Il design essenziale della proposta si sposta con un’ampia gamma di opzioni di colore disponibile che vanno dal blu notte, al grigio, alla lavanda, al rossa, al verde militare e ancora all’azzurro.