Il loro nome può essere letto come “I Scream (io urlo) oppure lo vedo bene anche come “Ice cream (Gelato)”. Da vedere ASSOLUTAMENTE i video che hanno creato questi ragazzi di Legnano. E pure l’intervista, se tale si può chiamare, che ho fatto con loro durante la diretta We Have a Dream del martedì sera.

Negli iSCRM c’è una positività, creatività e voglia di divertirsi con professionalità che quasi mai si trova oggi.

Si sono inventati anche una sit com, “ME & EM”, a puntate sul loro canale YouTube. Poi i videoclip. “Joanne” con tutti mascherati tranne il cantante che ha occhi con lenti a contatto bianche. “NBK (Killer Killer Killer)” ispirato ai film polizieschi di serie B che amano tanto. Spettacolare anche “Vecchia vita”, che inizia con finte copertine di riviste.

Di forza creativa ne hanno tanta. Spero ci sia in loro la tenacia per continuare con questa geniale creatività e diventeranno registi fi film per cui scriveranno anche le colonne sonore.

Ecco la loro biografia:

Gli iSCRM (si legge “I Scream”) sono una band di Legnano composta da cinque musicisti, classe ’98/’99 che si conoscono sin da quando erano ragazzini.

Hanno all’attivo diversi singoli sia in italiano che inglese, e sono in fase di scrittura dei prossimi, con un sound sempre più improntato sull’Alternative Pop/Rock in italiano.

Alla base della loro produzione artistica sta la creatività, si sono infatti impegnati in progetti anche al di là della sola espressione musicale, realizzando una mini Web Series autoprodotta, “ME & EM”, di cui fanno parte i loro primi due videoclip, “Part of You” e “Joanne”.

Al terzo singolo “Vecchia Vita” seguono altri 5 brani, incisivi e a tratti sperimentali, che gettano le basi del percorso della band.

Durante i concerti degli iSCRM si riesce davvero a percepire la loro coinvolgente voglia di divertisti; hanno deciso di darne un’assaggio con una serie di video live, dal titolo “Live in an Empty Club”, registrati appunto in un club vuoto.

Un grande spirito di amicizia lega questi ragazzi, che hanno tutte le intenzioni di proseguire questo percorso assieme.

Link unico ai vari social della band: https://linktr.ee/iSCRM

I COMPONENTI

Tutti i ragazzi portano avanti gli studi e le rispettive carriere in diversi ambiti, parallelamente al progetto band.

Ognuno, con il suo background culturale e musicale, porta i propri valori in fase di scrittura dei brani partecipando attivamente alla composizione.

Sergio Cerina, voce – Studia al Politecnico di Milano nella facoltà di Ingegneria Ambientale.

Da adolescente, oltre ad aver frequentato alcuni corsi di approfondimento sul teatro, si è avvicinato al mondo del canto e della musica. Ha un forte orecchio musicale e una voce grintosa, canta da quando aveva circa 12 anni.

Riccardo Grillo, chitarra – Diplomato come chitarrista alla N.A.M. di Milano e iscritto al Conservatorio di Milano, studia da quasi 10 anni e insegna chitarra e teoria musicale a giovani allievi.

Ha un sound originale e distintivo, caratterizzato da un gusto creativo “poco chitarristico”, ma singolare ed efficace.

Federico Cataleta, basso – Suona il basso da circa 7 anni come autodidatta.

Si occupa anche dell’arrangiamento elettronico e dell’effettistica dei brani, oltre che della produzione di tutto il materiale video/grafico della band.

Simone Leoni, batteria – Studia percussioni classiche alla Civica di Musica di Milano, segue lezioni di batteria con Alfredo Golino e insegna a vari allievi. Con più di 10 anni di esperienza, possiede una vasta conoscenza dell’armonia classica e moderna.

Jacopo Martignoni, tastiere e pianoforte – Ha un percorso di studi molto affine a quello di Simone, infatti condividono molte passioni e si divertono a suonare molteplici strumenti musicali. Anche lui frequenta la Civica di Musica nel corso di percussioni classiche e studia batteria con Alfredo Golino.

Si dedica al pianoforte, al sintetizzatore e all’arrangiamento di parti orchestrali in collaborazione con Simone, condividendone la passione per il mondo della musica classica.

