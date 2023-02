In questo giovedì 23 febbraio il sito BPER non funziona per numerosi clienti e dei problemi si stanno manifestando anche per l’app dell’istituto bancario. Le difficoltà riguardano le aree personali per le funzioni di home banking personali e per questo motivo vale la pena di approfondire le anomalie di scena per comprenderne la vera natura e contemporaneamente, fornire i contatti telefonici e non solo utili per l’assistenza tecnica ai clienti.

Comprendiamo bene in che modo il sito BPER non funziona per quei clienti che provano ad accedere alla loro area riservata. In effetti, tutto fila liscio nell’accedere alla home page della piattaforma dell’istituto bancario, prima di procedere appunto al login con username e password. Poi, per quanto si proceda appunto all’inserimento delle credenziali corrette, accade che l’area riservata non sia accessibile. In qualche caso, si visualizza un messaggio di errore di connessione al server, in altri la schermata resta del tutto bianca con la pagina in continuo caricamento. Per l’applicazione, in diversi occasioni, le anomalie sono praticamente identiche, per quanto si ripeta l’operazione anche più volte. Per dovere di cronaca, va anche detto che nella giornata di ieri, errori molto simili a quelli già messi in evidenza, sono stati registrati da un discreto numero di utenti.

Visto che il sito BPER non funziona a dovere in questa giornata e pure la relativa applicazione mostra dei malfunzionamenti, si potrà contattare l’assistenza tecnica per le funzioni di home banking in qualsiasi momento, per parlare con gli operatori preposti. I clienti potranno beneficiare del numero 059 42 42 a pagamento e valido per chi chiama dall’Italia ma non per chi si trova oltre confine. Al contrario dunque, nel caso in cui qualche cliente sia momentaneamente all’estero non esiste un recapito dedicato. Si potrebbero dunque utilizzare altri canali di assistenza come quelli della chat e della mail presenti su questa pagina dell’istituto.

