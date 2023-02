Cavalcata trionfale delle formazioni italiane in Champions League. Un tris di vittorie nell’andata degli Ottavi di Champions senza subire neanche una rete. Una grande impresa Champions per le formazioni di Simone Inzaghi, Luciano Spalletti e Stefano Pioli.

La qualificazione dovrà esser conquistata nel turno di ritorno. Ma ci sono eccellenti possibilità che le tre italiane arrivino tutte insieme al traguardo dei Quarti di Finale della Champions League (leggi di più).

La migliore del terzetto italico Champions è stata di sicuro il Napoli che ha le più alte possibilità di qualificazione. La vittoria in Germania ha ribadito la supremazia della formazione di De Laurentiis in Europa. Dopo aver conquistato lo Scudetto, il Napoli può decisamente puntare altissimo anche sulla Champions in un crescendo d’entusiasmo davvero inarrestabile.

La vittoria più prestigiosa nel turno d’andata l’ha ottenuta il Milan di Stefano Pioli che ha regolato di misura il Tottenham di Antonio Conte una delle big del ricchissimo e potentissimo calcio inglese assunto spesso come modello economico e sportivo esemplare rispetto alla nostra mediocre Serie A.

Bene anche l’Inter che nel momento più delicato della stagione ha ritrovato il miglior Lukaku. Il Porto è una squadra ostica ma il match di ritorno appare decisamente alla portata dei nerazzurri.

Le tre italiane si potrebbero dunque ritrovare tutte nei Quarti di finale Champions dove il sorteggio è open , senza vincoli nazionali e di girone eliminatorio. Si potrebbe verificare la circostanza di un derby italico d’altissima quota. Staremo a vedere.

Per intanto la Serie A tanto derelitta e giustamente criticata ha rialzato la testa e guarda con più fiducia al futuro europeo delle tre squadre vincitrici degli ultimi tre scudetti: Milan ed Inter con il tricolore già in bacheca, il Napoli in attesa soltanto della conferma matematica in Primavera.

Non è dunque la Serie A un torneo scarso come sostengono i detrattori del Napoli di Spalletti viste le eccellenti prestazioni in Champions delle rappresentanti italiche. Questa osservazione conferisce ancora più valore al meritatissimo Scudetto del Napoli.

