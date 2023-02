I confronti tra i Samsung Galaxy S23 ed i vari iPhone 14 sono costanti, al punto che oggi tocca concentrarsi sui rispettivi top di gamma delle due famiglie. In particolare, dopo aver analizzato l’andamento delle vendite del nuovo arrivato in settimana, prendendo spunto dai dati sui preordini registrati in Francia in questi giorni, stavolta tocca focalizzarsi sulla fotocamera. In particolare, è giusto evidenziare come il nuovo aggiornamento impostato su One UI 5.1 e sulla relativa interfaccia generi un ridotto ritardo dell’otturatore della fotocamera.

Primo raffronto Samsung Galaxy S23 Ultra ed iPhone 14 Pro Max sul ritardo dell’otturatore della fotocamera

Il presupposto dal quale partire oggi è molto importante, perché allo stato attuale il Samsung Galaxy S23 Ultra appare ancora dietro l’ultimo top di gamma di Apple, vale a dire l’iPhone 14 Pro Max, in termini di ritardo dell’otturatore. Mi riferisco in questo frangente al gap che si registra alla pressione a metà dell’otturatore per mettere a fuoco rispetto alla pressione completa dell’otturatore per avviare l’esposizione. Ebbene, secondo quanto appreso tramite SamMobile, le cose sarebbero cambiate in meglio negli ultimi tempi con il produttore coreano.

A quanto pare, infatti, ci sono notevoli miglioramenti rispetto alla precedente generazione di telefoni della serie Galaxy S, a seguito di un recente aggiornamento. In particolare, l’intervento software dei tecnici avrebbe consentito allo stesso Samsung Galaxy S23 Ultra di far riscontrare agli addetti ai lavori un ritardo dell’otturatore della fotocamera notevolmente ridotto nelle modalità 50 MP e 200 MP. Sarà interessante, in questo senso, capire come evolveranno le cose nei prossimi mesi.

Nel frattempo, sempre meno gap tra Samsung Galaxy S23 Ultra ed iPhone 14 Pro Max sul fronte fotocamera, stando agli ultimi test sul campo. Cosa vi aspettate dai prossimi rilasci software del produttore asiatico?