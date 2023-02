Belve arriva in prima serata e si lancia su un trio che non poteva non far discutere. Questo era l’obiettivo di Francesca Fagnani, perfetta padrona di casa, e di chi ha voluto concederle il prime time tra fine febbraio e marzo sperando in ottimi ascolti, sarà davvero così, il risultato soddisferà tutto oggi? In attesa di scoprire come andranno gli ascolti, il primo riscontro è arrivato dal popolo dei social che ha preso di mira sin da subito la bella Wanda Nara che è arrivata accompagnata dal marito Mauro Icardi, come svela la stessa padrona di casa.

La vita privata di Wanda Nara

In particolare, Wanda Nara spiega: “È mio marito, stiamo insieme. Lui è stato praticamente per tutta la vita con me. Per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di stare insieme per tutta la vita. Mauro si è innamorato della me normale, in pigiama mentre preparavo pasta burro e parmigiano, non in discoteca“.

E sul litigio per China Suarez la moglie di Icardi liquida tutto con un semplice: “Io non credo a nessuno, non so cosa è successo. In una storia così lunga, un fatto così piccolo non è il punto principale della nostra storia. Mi sono arrabbiata e ho fatto dei post? Sì, ma sono anche abituata”. Le dichiarazioni di Wanda Nara hanno fatto sorridere il popolo dei social, almeno in campo amoroso, e hanno indignato i tifosi dell’Inter in un tratto:

“Mi vedono come il terrore del calciomercato. L’Inter con i 70 milioni che abbiamo alsciato ha fatto uno squadrone della madonna…Abito nello stesso condominio di Ausilio a Milano e sento anche Marotta. A volte i club hanno bisogno di vendere i giocatori più importanti. Così la prima cosa è togliere la fascia e magari dare la colpa alla sua donna/agente”.

Ignazio La Russa e Anna Oxa

Parole che hanno fatto discutere anche quelle del Presidente del Senato Ignazio La Russa: “Se mio figlio mi dicesse di essere gay? “Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista”. Inutile dire che la frase ha creato non poco scalpore e polemiche soprattutto per via della posizione che adesso La Russa ricopre ma subito dopo sono arrivate le sue spiegazioni concludendo che non avrebbe voluto meno bene ad un figlio per via del suo diverso orientamento sessuale.

Dal canto suo Anna Oxa ha rilasciato la sua prima intervista post Sanremo spazzando via le polemiche sulla classifica e sul suo piazzamento spiegando che l’unico voto che le interessa è quello che ha trasmesso al pubblico. E sulla lite con Madame? “Non conosco Madame. La nostra lite è stata orchestrata ad arte da qualche salottino. Non posso dire altro, abbiamo fatto querela. Ci sarà modo più avanti per raccontare“.