Samsung già guarda oltre l’aggiornamento One 5.1 in fase di pieno rilascio adesso su un gran numero di suoi dispositivi. L’interfaccia utente non ha fatto in tempo a giungere su molti smartphone del produttore che una nuova versione dell’update proprietario ha fatto capolino, solo in versione di test però, sui pieghevoli di ultima generazione. La notizia è decisamente incoraggiante visto che in tema di attualizzazioni software, proprio il brand Samsung sta dimostrando di essere una vera e propria macchina da guerra.

In pratica, sono state scovate tracce di un nuovo importante aggiornamento One UI sul Samsung Galaxy Z Fold 4. Il riferimento è alla versione firmware F936NKSU1DWB9. Da cosa comprendiamo che si tratta di qualcosa di diverso rispetto alla One UI 5.1? La risposta è molto semplice: quest’ultima è identificata con il pacchetto F936NKSU1CWB1 in Corea del Sud. Nella stringa, il quart’ultimo carattere “C” identifica appunto l’aggiornamento rilasciato da poco, mentre nel rilascio di test su menzionato la lettera “D” sta sicuramente per qualcosa di nuovo, più avanzato.

Appurato il fatto che si lavori già a qualcosa di successivo alla One 5.1, va anche ipotizzato cosa sia in sviluppo sui dispositivi pieghevoli Samsung già in questo momento. Le possibilità sono diverse: potrebbe semplicemente bollire in pentola un update minore siglato come One UI 5.1.1, sempre basato su Android 13 e con minime correzioni. Al contrario, gli esperti potrebbero essere all’opera su una One 5.2 con modifiche e novità più sostanziali ma sempre con il riferimento alla versione del sistema operativo Android 13. In ultima battuta, ma forse questa è l’opzione meno realistica, potrebbero essere iniziati già i lavori per la One UI 6.0 che si accompagnerà al prossimo Android 14. Lo scopriremo di certo nel corso delle prossime settimane, grazie ai prossimi e cruciali avvistamenti di natura software.

