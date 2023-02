Succession 4 potrebbe essere l’ultima stagione? In una nuova intervista di Jeremy Strong concessa a GQ Magazine, l’attore sembra voler lasciare intuire che la quarta stagione dell’acclamata serie HBO possa chiudere anche la storia.

L’argomento è stato sollevato quando il magazine ha menzionato che Jeremy Strong ha terminato le riprese della nuova stagione il mese scorso, sottolineando che potrebbe essere stata anche l’ultima volta per l’attore nel ruolo di Kendall Roy perché la serie potrebbe avviarsi alla conclusione.

Quando gli è stato chiesto come si sentirebbe se dovesse smettere di interpretare il preferito dei figli di Logan Roy, l’attore ha affermato: “In un certo senso sembrerà di morire”. Jeremy Strong, che interpreta Kendall Roy dal 2018, ha anche parlato di come alcuni dei suoi colleghi erano riusciti a lavorare in altri progetti mentre giravano Successione, aggiungendo che era invidioso di “quella libertà” di poter interpretare nuovi ruoli. “A volte Kendall è sempre lo stesso.”

Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Succession 4 sarà disponibile su Sky, in Italia dal 3 aprile, una settimana dopo la messa in onda negli Stati Uniti.

Nel finale della terza stagione, il patriarca Logan Roy aveva tradito i suoi figli vendendo segretamente la Waystar Royco, l’azienda di famiglia al centro del dramma della HBO. Sebbene ci siano stati dissapori tra i fratelli, dato che ognuno di loro tramava contro l’altro per diventare il degno erede di Logan, quest’ultimo si è accordato di nascosto con Lukas. Quel che è peggio è che Tom, marito di Shiv, ha fatto il doppio gioco, assicurandosi il rispetto del patriarca dei Roy.

