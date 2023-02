Se state cercando un iPhone ad un prezzo alquanto favorevole e che sia di ultima generazione, non potete lasciarvi scappare l’offerta odierna presente su Amazon che riguarda l’iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Galassia. Un modello che, rispetto agli altri, può contare su uno sconto maggiore e quindi ritrovarsi ad un prezzo decisamente più vantaggioso. Andando più nel dettaglio dell’offerta proposta quest’oggi dal famoso sito di e-commerce per questo iPhone 13 da 128GB e di colore Galassia si può notare come sia stato effettuato uno sconto del 17%, ciò significa che dal prezzo iniziale di 939 euro si è arrivati ai 777 euro finali, risparmiando in questo modo una bella somma.

Rilanciato l’iPhone 13 a prezzo basso su Amazon: i dettagli sulla nuova offerta disponibile da oggi

Nuova promozione, dunque, dopo quella trattata appena una settimana fa. L’iPhone 13 continua ad essere un top di gamma di grande appeal e può vantare di un comparto tecnico che non si distoglie molto dall’ultima famiglia di flagship presentata da Apple, almeno per quanto concerne i modelli base. Attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 arriverà nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Inoltre, altro aspetto da non sottovalutare, Amazon permette il pagamento a rate grazie a Cofidis, ciò significa che si può dilazionare la spesa totale nel tempo, dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta. A questo punto è bene rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che riguardano questo iPhone 13 da 128GB di memoria interna e di colore Galassia. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici e da un comparto fotografico di tutto rispetto.

Qui spazio ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca l’interessante modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Infine il processore è l’A15 Bionic per prestazioni super.