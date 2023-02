Al via la prevendita dei biglietti per Marco Mengoni al Circo Massimo di Roma nel 2023.

Dopo aver trionfato al 73° Festival di Sanremo con il brano Due Vite, Marco Mengoni annuncia un ultimo appuntamento della tournée. A Sanremo si è ripresentato 10 anni dopo il trionfo con L’Essenziale, pronto a vincere nuovamente ed accettare l’incarico di rappresentare il nostro Paese in occasione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Il brano è stato scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta ed è una ballad la cui produzione è stata affidata a E.D.D. e Simonetta. Mentre Due Vite svetta nelle classifiche digitali e in radio, Mengoni annuncia una data-evento.

Si terrà il 15 luglio al Circo Massimo di Roma e sarà un gran finale imperdibile. In estate, infatti, il cantante sarà protagonista di alcuni concerti negli stadi e toccherà l’intera penisola, da nord a sud.

Con il tour Marco Negli Stadi, toccherà diverse location, di cui già sold out le date di Salerno, Bari, Bologna e Milano.

Prezzi dei biglietti per Marco Mengoni al Circo Massimo

I biglietti per la data di Marco Mengoni al Circo Massimo saranno disponibili dalle ore 11.00 di giovedì 23 febbraio in prevendita anticipata My Live Nation e in vendita generale dalle ore 11.00 di venerdì 24 febbraio su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket. I prezzi saranno a breve disponibili.