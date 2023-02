Torna Michelle Hunziker su Canale5: stasera, mercoledì 22 febbraio, è atteso il primo appuntamenti di Michelle Impossible & Friends. Dopo il successo della prima edizione, il one woman show di Michelle Hunziker torna sulla rete ammiraglia Mediaset per tre appuntamenti da non perdere.

La formula è sempre la stessa: in ogni puntata ci sarà Michelle Hunziker in compagnia di tanti ospiti, musicali e non solo. Spazio anche alle risate. Con la conduttrice sul palco ci saranno infatti la Gialappa’s Bande il Mago Forest, con la partecipazione di Katia Follesa.

L’orchestra suonerà dal vivo e sarà diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle. In studio anche un eccezionale corpo di ballo.

Tre gli appuntamenti previsti per l’inizio del 2023. Si parte mercoledì 22 febbraio con il primo appuntamento; mercoledì 1 marzo è atteso il secondo e mercoledì 8 marzo il terzo, sempre in prima serata e sempre in compagnia di tanti ospiti.

Gli ospiti di Michelle Impossible & Friends il 22 febbraio

Non poteva che aprirsi con l’ex marito Eros Ramazzotti la nuova edizione del one woman show di Michelle Hunziker. Il cantante sarà oggi in studio e su Canale 5, dopo aver appreso di diventare nonno del bambino che la figlia Aurora porta in grembo. Per i due, genitori di Aurora Ramazzotti, presto un’altra esperienza di vita da condividere: la felicità di accogliere in famiglia il primo nipote, da nonni.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non hanno mai negato di essere in ottimi rapporti, nonostante la fine del loro matrimonio. Eros era già stato ospite della prima edizione di Michelle Impossible e nella seconda si racconterà attraverso aneddoti della sua vita privata e della sua carriera. Ad ascoltarlo ci sarà la figlia Aurora e tutto il pubblico di Canale 5.

Non solo Eros Ramazzotti: nella prima puntata ci saranno anche altri ospiti, come Loredana Bertè, Alessandro Siani, Max Pezzali, Nina Zilli e Andrea Pucci.