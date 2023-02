Un altro colpo di scena ha messo in crisi i fan: Natacha Karam fuori da 9-1-1 Lone Star? Questo è quello che si chiedono tutti dopo l’episodio andato in onda negli Usa qualche ora fa, il numero 5 della quarta stagione, e in cui sembra proprio che Marjan abbia detto addio ai suoi colleghi, almeno per ora. A cambiare le carte in tavola per uno dei personaggi più amati della serie è stato un ritorno dal passato, o quasi.

La coppia protagonista della premiére di stagione è tornata per chiedere delle scuse pubbliche a Marjan per aver definito la donna “pazza” per essersi rifiutata di lasciare la sua casa ma la richiesta è andata ben oltre. La coppia ha chiesto a Marjan di collegare i suoi milioni di follower alla loro falsa pagina GoFundMe e a quel punto lei ha deciso di dire no e lasciare tutto.

Con una scena al cardiopalma la protagonista ha annunciato il suo addio ai pompieri e l’inizio del suo viaggio sulla Route 66 a bordo della moto del Capitano Strand. Il suo viaggio sarà lungo e forse la riporterà spesso indietro nella serie ma sembra che nella sua vita non ci sarà più modo di essere pompiere a meno che non succeda qualcosa che le faccia cambiare idea.

Natacha Karam fuori da 9-1-1 Lone Star ufficialmente? Non lo sappiamo ancora e a domanda diretta l’attrice ha risposto ai microfoni di Ew spiegando:

Non è che Marjan tornerà subito e ricomincerà a lavorare nella caserma dei pompieri. Questo non è l’arco di questa stagione. Lei è andata via. È fuori dallo Stato. È da sola. È partita per le sue avventure, in cui il pubblico la seguirà, ma non subito.

Il resto lo scopriremo strada facendo.