E’ morta Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi. Con questo annuncio oggi si sono svegliati i pugliesi e tutti i fan dell’attore che in questi ultimi anni ha combattuto al fianco della moglie colpita dall’Alzheimer. Al momento l’attore non ha voluto commentare la notizia ma a darne l’annuncio ufficiale ci ha pensato la figlia Rosanna che sui social ha postato una foto della madre, ancora giovane, scrivendo: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Ecco il post:



In molti si sono stretti subito intorno alla famiglia e, soprattutto a Lino Banfi che spesso ha raccontato in tv il dolore che stava vivendo per via della malattia della moglie, la donna con la quale ha condiviso sessanta anni di vita e con la quale avrebbe voluto morire mano nella mano. Lino Banfi e Lucia si sono conosciuti giovanissimi a Canosa di Puglia e si sono sposati nel marzo del 1962 e da allora non si sono mai lasciati. Nel 2012 si risposarono nella Cappella di Sant’Andrea Corsini in Laterano, a Roma.

Lei lo ha sostenuto nei suoi momenti no all’inizio della sua carriera e non ha mai fatto la gelosa anche se, a detta dell’attore, non si è mai presentata sul set.

Lucia Zagari è morta nella notte ma non ci sono ancora dettagli sul funerale e sulla data. Addetti ai lavori e fan hanno preso subito d’assalto il post social di Rosanna Banfi facendo le condoglianze a lei e alla sua famiglia per la perdita della cara Lucia, il resto lo scopriremo sicuramente nelle prossime ore.