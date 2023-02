Avete da poco acquistato un Samsung Galaxy Z Fold 4 o uno Z Flip 4 e vi state chiedendo quale siano le migliori cover per dispositivi pieghevoli del colosso di Seul da comprare per proteggere al meglio il vostro nuovo smartphone? Siete finiti nel posto giusto, ne abbiamo selezionate 5 per voi, suddivise per fasce di prezzo.

Custodia Protettiva con Cerniera Magnetica per Samsung Galaxy Z Fold 4

Per quello che costa e quanto offre non potevamo proprio non consigliarvi questa cover, disegnata appositamente per il Samsung Galaxy Z Fold 4. L’accessorio fornisce una valida protezione per la cerniera ed un alloggio dedicato per la SPen, per evitare che possa perdersi o riportare graffi. La custodia avvolge completamente il dispositivo pieghevole senza lasciare scoperta alcuna superficie. Noterete anche la presenza di un cavalletto integrato, che si apre e si chiude molto facilmente in modo tale da poter tenere comodamente aperto il Samsung Galaxy Z Fold 4 sulla vostra scrivania. Il prezzo è di 5,99 euro.

TingYR Cover per Samsung Galaxy Z Flip 4 Custodia

Se avete deciso di acquistare il pieghevole a conchiglia Samsung Galaxy Z Flip 4, allora dovete assolutamente vedere questa particolare cover, robusta all’esterno, ma anche leggera e molto sottile. L’accessorio si adatta bene alla piegatura. La parte posteriore della custodia include una piccola tasca in cui potrete conservare contanti o carte di credito. Il prezzo è di 10,99 euro.

TingYR Cover per Samsung Galaxy Z Flip 4 Custodia, Combinazione PC e... Custodia progettata per Samsung Galaxy Z Flip 4. (Si prega di...

La superficie è una combinazione di PC e pelle, che è robusta...

Cover per Samsung Galaxy Z Flip 4

Anche in questo caso siamo in presenza di una delle 5 migliori cover per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. In particolare, parliamo di un accessorio dedicato al pieghevole a conchiglia, realizzato con una piastra posteriore di materiale ecologico ed una shell in gomma morbida TPU, in grado di prevenire graffi ed impronte. La cover include un’unica copertura a scorrimento per proteggere la fotocamera e la vostra privacy, prevenendo anche l’accumulo di polvere. Il prezzo è di 14,99 euro.

Cover per Samsung Galaxy Z Flip 4 Custodia Protettiva Cover Samsung Z... [ Compatibilità ]: Questa protettiva case è progettata appositamente...

[ Protezione della Fotocamera ]: La cover per Samsung Z Flip 4 ha una...

COQUE Custodia Samsung Galaxy Z Fold 4 Cover

Parliamo di una cover di alta classe, dal design ultra-sottile ed esclusivamente disegnata per il Samsung Galaxy Z Fold 4. L’accessorio è stato realizzato con l’impiego di materiali qualitativamente superiori: è leggero, sottile ed offre una protezione a 360°. La piegatura è molto agevole: la cover si apre arbitrariamente a 180° senza intoppi. Non manca l’alloggio per la SPen, come pure la presenza di alcuni fori riservati all’allaccio di cordini o di altri ciondoli di personalizzazione. Il prezzo è di 25,98 euro.

COQUE Custodia Samsung Galaxy Z Fold 4 Cover,Guscio ultra sottile... La custodia pieghevole ultrasottile è esclusivamente per Samsung...

Utilizzo di materiale PC di alta qualità, leggero e sottile, processo...

OCASE Custodia Samsung Galaxy Z Fold 4 con supporto S-Pen

Sale ancora di più la qualità con questa cover, disegnata sempre per il Samsung Galaxy Z Fold 4. La custodia a portafoglio è realizzata in morbido poliuretano con all’interno una speciale custodia in TPU. L’accessorio può anche ospitare 4 carte di credito ed alcune banconote. Potrete utilizzarla anche come supporto per guardare film da ogni angolazione. La custodia include anche la tecnologia di protezione RFID per tutelare le informazioni delle vostre carte di credito dal furto di identità. Il prezzo è di 30,99 euro.

Offerta OCASE Custodia Samsung Galaxy Z Fold 4 con supporto S-Pen, Cover... Compatibilità: controlla il MODELLO del tuo cellulare prima di...

Protezione superiore: con la custodia a portafoglio OCASE per Samsung...

Continua a leggere su optimagazine.com