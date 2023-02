Nelle mie dirette We Have a Dream del martedì sera, oltre a scoprire insieme nuovi artisti, amo tornare da chi ho già ospitato e intervistato in passato, per vedere la sua evoluzione e se le mie impressioni positive sono state confermate.

Per quanto riguarda Jacopo Ratini, sono rimasto colpito da due suoi video nuovi. In “Ti chiamerò casa” ha avuto un’idea fantastica. Jacopo ha messo la telecamera dentro al buco della chitarra e l’ha usata come steadycam. Quindi il video ha la prospettiva con davanti, in primo piano, le corde della chitarra che ogni tanti lui suona. L’immagine della casa e della sua ragazza che gira sono viste dalla chitarra.

Per l’ultimo suo singolo, “Non sono più” io, ha utilizzato un attore che si trucca in camerino da clown e poi balla e si muove su un palco di un teatro deserto. Il pubblico non c’è. Quasi a sottolineare la chiusura dei teatri fatta da un governo criminale.

La curiosità è che Jacopo ha scelto questo video da montare in una banca dati video e l’attore non sa neppure noi essere protagonista del videoclip.

Guarda l’intervista con Jacopo e goditi i suoi due videoclip musicali.

Ecco una sua breve clip:

Dopo essersi laureato in Psicologia, nel 2007, comincia l’attività di cantautore.

Vince numerosi premi e festival nazionali di musica d’autore tra cui Musicultura, il Premio Lunezia, il Tour Music Fest e Sanremo Lab.

Partecipa al Festival di Sanremo 2010 nella categoria nuove proposte.

Tre dischi all’attivo, “Ho fatto i soldi facili” (Universal), “Disturbi di Personalità” (Atmosferica Dischi), “Appunti sulla Felicità” (Atmosferica Dischi); un libro di poesie e racconti “Se rinasco voglio essere Yoko Ono”, un’audiofiaba “Il Pescatore di Sogni”.

È ideatore del Salotto Bukowski (un reading-musicale tra teatro e canzone, in cui le poesie di Charles Bukowski s’incontrano a livello tematico con gli artisti che hanno reso grande la canzone d’autore italiana) e fondatore dell’etichetta musicale “Atmosferica Dischi”.

Nel 2019 crea l’Accademia del Songwriting, un’accademia didattica (online) di corsi di scrittura creativa applicata al mondo della canzone.

Il 12 Gennaio 2023 pubblica il suo nuovo singolo “Non sono più io”.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com