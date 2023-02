Come ben sappiamo, Realme ha introdotto in Cina all’inizio di questo mese il GT Neo 5 con a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm e con la ricarica più veloce al mondo per uno smartphone. I recenti rapporti giunti proprio dal paese asiatico suggeriscono che il produttore si sarebbe messo a lavoro già su un’altra versione, che probabilmente si chiamerà GT Neo 5 SE o GT Neo 5 Lite, e che disporrà di specifiche leggermente differenti. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Secondo il noto leakster cinese Digital Chat Station, il Realme GT Neo 5 SE o GT Neo 5 Lite includerà il SoC Qualcomm SM7475 che ancora non è stato annunciato, e che si vocifera sia uno Snapdragon 7 Gen. 2. Per permettere una significativa riduzione del prezzo, il dispositivo non dovrebbe sfoggiare sul retro della scocca una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX890 così come la luce di notifica LED RGB sul retro. Inoltre, anche la ricarica sarà inferiore e passerà dai 240W ai 150W dei modelli principali e ci saranno cambiamenti anche per quanto riguarda il chipset. La nuova variante, dunque, dovrebbe avere una fotocamera da 64MP con un sensore Omnivision OV64M non ancora annunciato.

Per quanto riguarda il design, oltre alla luce LED verrebbe eliminata anche la scocca sul retro semi-trasparente, per ospitare una back cover più naturale. Il display sfoggerà un punch-hole posto centralmente e una risoluzione 1.5K. La ricarica rappresenta senza ombra di dubbio il più grande punto di forza della prossima versione Realme GT Neo 5 SE o GT Neo 5 Lite che avrebbe una batteria da 5500mAh con 100W di ricarica, tra gli standard più veloci sul mercato. Ora come ora, non sappiamo ancora quando il nuovo device arriverà e per il momento tutte i dettagli giunti fanno parte solo di indiscrezioni. Resteremo aggiornati.

