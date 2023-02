Le community WhatsApp sono state tra le ultime novità messe a disposizione per il servizio di messaggistica. Ora, in linea con lo scopo comunicativo dello strumento appena citato, sarebbero pronte a far capolino anche le newsletter. Per quanto non si abbia l’assoluta certezza di questa specifica nomenclatura, ecco che sull’ultima beta del Play Store siglata con la versione 2.23.5.3 è comparsa proprio una novità di rilievo che da l’idea di una newsletter appunto, come sottolineato anche dall’informatore WABetaInfo.



Esattamente come nel caso delle community WhatsApp già note, le newsletter saranno uno strumento uno a molti e saranno pensate come canale di trasmissione di informazioni da parte di amministratori locali, associazioni sportive o organizzazioni di varia natura. Chiunque potrà decidere o meno di ricevere aggiornamenti da determinati interlocutori all’interno di una scheda che dovrebbe collocarsi nella sezione ora occupata dai soli stati dell’app di messaggistica.

Rispetto alle community WhatsApp, in cosa differiranno le newsletter? Prima di tutto non ci sarà il limite dei 5000 partecipanti e come già evidenziato, lo strumento è pensato come canale di comunicazione unidirezionale, da uno a molti (dunque senza interazione). Per questo motivo la relativa chat non sarà crittografata, proprio perché non ci sarà bisogno di tutelare la privacy personale degli utenti. Ad ogni modo, nome e numero di chi deciderà ricevere le informazioni di suo interesse attraverso il nuovo “canale” della newsletter sarà sempre nascosto e non visibile a nessuno.

La reale utilità del nuovo strumento di comunicazione è abbastanza chiara. WhatsApp diventerebbe ancora di più uno strumento di informazione, magari istituzionale e ufficiale per tante associazioni e organizzazioni di varia natura. La novità è ancora in una fase di sviluppo decisamente iniziale. Potrebbero passare dei mesi prima della sua implementazione ufficiale, di certo sia per i dispositivi Android ma anche per quelli con sistema operativo iOS e dunque per gli iPhone.

