Ci risiamo: la presunta dieta Benedetta Rossi sta spopolando su Facebook con annunci che immortalano la celebre cuoca social dimagritissima oggi. Tuttavia, proprio la fondatrice del noto brand Fatto in casa da Benedetta non c’entra nulla con le ricette miracolose per la perdita di peso, con pillole e prodotti che di certo non faranno tornare in forma nessuno. Non è la prima volta che simili catene si siano diffuse sul web ma in queste ore è necessario ritornare sull’argomento per una campagna massima e virale del raggiro.

La stessa Benedetta Rossi ha messo in guardia tutti i suoi follower dal nuovo pericolo ieri 21 febbraio. Negli annunci comparsi copiosi su Facebook, è stato utilizzato in maniera fraudolenta proprio il nome del noto personaggio per pubblicizzare la vendita di prodotti dimagranti. Sfruttando la notorietà del marchio Fatto in casa da Benedetta, con l’ausilio di foto ritoccate e di claim molto accattivanti, si propone la vendita di pillole e altri prodotti dall’effetto fake. Nulla è vero, né l’effettiva efficacia dei prodotti, né l’utilizzo della linea promossa proprio dal personaggio pubblico.

Appurato che la dieta Benedetta Rossi non esiste, proprio dalla più nota cuoca d’Italia apprendiamo i migliori consigli per non cadere in trappola: prima di tutto, non bisognerà seguire gli annunci pubblicitari presenti sul social network, tanto più fornire i dati della propria carta di credito o debito per acquistare questi fantomatici quanto inefficaci prodotti. L’ideale sarebbe poi comportarsi nel seguente modo: segnalare al social network il carattere di truffa dell’annuncio e poi avvisare amici, parenti e conoscenti più ingenui del pericolo che si corre. Una volta forniti preziosi dati personali agli hacker, questi verranno utilizzati a proprio discapito. Intanto, la stessa Benedetta Rossi ha provveduto a denunciare alla Polizia Postale l’accaduto e sono dunque partite le indagini per assicurare i colpevoli alla giustizia.

