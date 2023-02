Il Samsung Galaxy S21 FE non è stato un successo rispetto al Galaxy S20 FE: potremmo incolpare il goffo lancio del dispositivo per le sue scarse prestazioni ed un prezzo più alto. Bene, questo potrebbe essere il motivo per cui il colosso di Seul non ha lanciato il Samsung Galaxy S22 FE. Tuttavia, c’è una voce interessante che circonda il Samsung Galaxy S23 FE.

Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1. Questo chipset è stato lanciato a maggio 2022 e offre prestazioni termiche ed una gestione della batteria molto migliori rispetto al problematico Snapdragon 8 Gen. 1 utilizzato nella serie Galaxy S22 in alcuni Paesi. Lo Snapdragon 8+ Gen. 1 è prodotto in serie utilizzando il processo a 4 nm di TSMC. Questa è la stessa tecnologia utilizzata per produrre il processore Snapdragon 8 Gen. 2 di grande successo. Il passaggio da Samsung a TSMC ha aiutato Qualcomm a portare migliori aggiornamenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica al suo silicio (cosa che potrebbe benissimo essere adottata sul Samsung Galaxy S23 FE, a condizione che il produttore asiatico abbia in programma di lanciare lo smartphone).

Inoltre, la questione potrebbe anche portare ad certo successo delle vendite poiché le persone sono ben consapevoli dei miglioramenti dello Snapdragon 8+ Gen. 1 rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1. Apparentemente, lo Snapdragon 8+ Gen. 1 batte l’A15 Bionic di Apple nei test di gioco, quindi il i risultati parlano da soli. Il mancato utilizzo del processore Snapdragon 8 Gen. 2 aiuterà il colosso di Seul a mantenere competitivo il prezzo del Samsung Galaxy S23 FE, che è l’obiettivo principale del telefono. Inoltre, l’OEM sudcoreano non può utilizzare il processore Snapdragon 8 Gen. 2 in un telefono Fan Edition in quanto ridurrebbe le vendite della serie di punta Samsung Galaxy S23. Tenendo presente tutti questi punti, avrebbe senso se il colosso di Seul presentasse un Samsung Galaxy S23 FE con uno Snapdragon 8+ Gen. 1.

