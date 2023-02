Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è ampiamente considerato come il miglior smartphone in stile flip disponibile in questo momento. Tuttavia, ora ha un vero e proprio concorrente, l’OPPO Find N2 Flip, con specifiche migliori ed un prezzo inferiore di 100 sterline. Uno dei suoi principali punti di discussione è il display secondario più grande ed il colosso di Seul sembra averlo notato.

Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà uno schermo secondario più grande dell’OPPO Find N2 Flip. Sebbene l’informatore non abbia rivelato le dimensioni esatte del display della cover del prossimo pieghevole a conchiglia, l’OPPO Find N2 Flip ha uno schermo da 3,26 pollici all’esterno, quindi il Samsung Galaxy Z Flip 5 avrà un display secondario più grande di quello. L’azienda asiatica ha comunque bisogno di aggiungere più funzionalità per renderlo maggiormente utile. Con il display della cover del Samsung Galaxy Z Flip 4, potete regolare le impostazioni rapide, controllare l’ora ed il meteo, acquisire immagini, controllare le notifiche, rispondere ai messaggi, utilizzare determinati widget e pagare per le cose che intendete acquistare. D’altro canto, non potete utilizzare alcuna app su quel minuscolo display da 1,9 pollici sul Samsung Galaxy Z Flip 4. Il telefono a conchiglia RAZR di Motorola consente di utilizzare quasi tutte le app sul suo display esterno. Sarebbe fantastico se il produttore sudcoreano portasse funzionalità simili anche sul Samsung Galaxy Z Flip 5 (ciò renderebbe il telefono più utilizzabile senza aprirlo, migliorando la durata della batteria e la longevità della cerniera).

Il Samsung Galaxy Z Flip 5 dovrebbe presentare anche una cerniera a forma di lacrima, simile a quella che abbiamo visto sui telefoni pieghevoli dei marchi cinesi (aiuterà il telefono a chiudersi completamente piatto e non lascerà spazio tra le due metà e renderà anche meno visibile la piega sullo schermo pieghevole). Uno schermo di copertura più grande, un meccanismo di cerniera migliore, un processore più veloce e aggiornamenti dedicati della fotocamera renderebbero il Samsung Galaxy Z Flip 5 un telefono pieghevole perfetto. Se il colosso di Seul riuscisse anche ad aumentare la capacità della batteria, sarebbe la ciliegina sulla torta. Solo il tempo dirà cosa l’azienda asiatica effettivamente porterà a bordo del telefono pieghevole di nuova generazione.

