Quest’oggi, martedì 21 febbraio, vi è un’incredibile offerta su Amazon del pieghevole Samsung Galaxy Z Flip 4 5G (2022) e versione italiana. Il dispositivo color Bora Purple lo potrete acquistare in super sconto del 21% al prezzo di 869,99 euro (invece di 1099 euro di listino). Qualora foste propensi all’acquisto, vi consigliamo di procedere in fretta perché ci sono solamente 8 unità disponibili: inoltre, il device è spedito dall’e-commerce stesso e venduto da terzi. Andiamo a dare insieme uno sguardo alle principale caratteristiche e specifiche tecniche.

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, sul mercato dalla scorsa estate 2022, sfoggia un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici (con una risoluzione di 2640 x 1080 pixel) quando aperto e refresh rate da 120Hz, e un Super AMOLED da 1,9 pollici quando chiuso. Lavora sull’interfaccia Samsung One UI 4.1 basata sul sistema operativo Android 12. Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 8 Plus Gen. 1 di Qualcomm SM8475, GPU Adreno 730, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione (non espandibile) UFS 3.1. Quanto al comparto fotografico, il foldable a conchiglia presenta sul retro una doppia fotocamera di cui un sensore principale da 12MP e un ultra-wide da 12MP, con stabilizzazione ottica, flash LED, HDR e angolo max 123°; frontalmente la fotocamera è da 10MP.

Con il Samsung Galaxy Z Flip4 5G si possono registrare video in 4K UHD (2160p) e 60fps, mentre la videocamera frontale registra in 4K (2160p) e 30fps. Le connettività presenti sono: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2 con A2DP/LE, USB Type-C 2.0, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS. Il telefono è dotato anche dei seguenti sensori: accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola, barometro, impronta digitale e microfono di riduzione rumore. Il pieghevole del colosso sudcoreano, in super offerta su Amazon, è alimentato da una batteria da 3700mAh di tipo LiPo.

