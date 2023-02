Al via la prevendita dei biglietti per Guns N’ Roses al Circo Massimo di Roma nel 2023, unica data italiana della tournée mondiale appena annunciata. La data è quella dell’8 luglio, la location straordinaria è quella del Circo Massimo capitolino che accoglierà l’atteso ritorno della band nel nostro Paese.

I Guns N’ Roses annunciano oggi l’unica tappa italiana del tour mondiale: l’8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma.

La band torna nel nostro paese dopo l’ultimo show allo Stadio San Siro di Milano l’estate scorsa e quello a Firenze Rocks nell’estate del 2018. Nell’estate 2023 è previsto un nuovo concerto dei Guns N’ Roses in Italia. Stavolta la band è attesa a Roma, nella storica location del Circo Massimo.

La prevendita dei biglietti seguirà diversi scaglioni, secondo le indicazioni qui sotto.

Biglietti per Guns N’ Roses al Circo Massimo di Roma nel 2023

Gli iscritti al fan club ufficiale potranno accedere alla Nightrain Presale della band a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 22 febbraio.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 23 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su LiveNation.it



La vendita generale dei biglietti si aprirà a partire da venerdì 24 febbraio alle ore 10:00 su TicketMaster, TicketOne e VivaTicket.

Prezzi a breve disponibili

Le date del tour mondiale dei Guns N’ Roses

Mon Jun 05 – Tel Aviv, Israel – Park Hayarkon

Fri Jun 09 – Madrid, Spain – Civitas Metropolitan Stadium

Mon Jun 12 – Vigo, Spain – Estadio Abanca Balaídos

Thu Jun 15 – Dessel, Belgium – Grasspop Metal Meeting

Sat Jun 17 – Copenhagen, Denmark – Copenhell

Wed Jun 21 – Oslo, Norway – Tons of Rock

Tue Jun 27 – Glasgow, UK – Bellahouston Park

Fri Jun 30 – London, UK – BST Hyde Park

Mon Jul 03 – Frankfurt, Germany – Deutsch Bank Park

Wed Jul 05 – Bern, Switzerland – BERNEXPO

Sat Jul 08 – Rome, Italy – Circo Massimo

Tue Jul 11 – Landgraaf, Netherlands – Megaland

Thu Jul 13 – Paris, France – La Defense

Sun Jul 16 – Bucharest, Romania – National Arena

Wed Jul 19 – Budapest, Hungary – Puskás Arena

Sat Jul 22 – Athens, Greece – Olympic Stadium

Sat Aug 05 – Moncton, NB – Medavie Blue Cross Stadium

Tue Aug 08 – Montreal, QC – Parc Jean Drapeau

Fri Aug 11 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Tue Aug 15 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Mon Aug 21 – Boston, MA – Fenway Park

Thu Aug 24 – Chicago, IL – Wrigley Field

Sat Aug 26 – Nashville, TN – GEODIS Park

Tue Aug 29 – Charlotte, NC – Spectrum Center

Fri Sep 01 – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

Sun Sep 03 – Toronto, ON – Rogers Centre

Wed Sep 06 – Lexington, KY – Rupp Arena

Sat Sep 09 – St. Louis, MO – Busch Stadium

Tue Sep 12 – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

Fri Sep 15 – Hollywood, FL – Hard Rock Live

Wed Sep 20 – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum

Sat Sep 23 – Kansas City, MO – Kauffman Stadium

Tue Sep 26 – San Antonio, TX – Alamodome

Thu Sep 28 – Houston, TX – Minute Maid Park

Sun Oct 01 – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

Sun Oct 08 – Sacramento, CA – Aftershock Festival

Wed Oct 11 – Phoenix, AZ – Chase Field

Mon Oct 16 – Vancouver, BC – BC Place