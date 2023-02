C’è chi grida già ai primi problemi con il display dei Samsung Galaxy S23 ma prima di parlare di difetto di fabbricazione varrà la pena esaminare esattamente quanto messo in evidenza dai primi possessori dell’ammiraglia. Su Reddit e anche Twitter si moltiplicano le foto relativa ad una particolare sezione del dispositivo, ossia l’angolo in basso a destra dello schermo. Quest’ultimo appare sollevato, come a formare una sorta di bolla o rigonfiamento seppur minima (come visibile anche nell’immagine di apertura articolo). Niente panico tuttavia, non si tratta di un’anomalia effettiva, semmai di qualcosa pure presente in precedenti modelli del produttore.

In effetti, la minima bolla presente sul Samsung Galaxy S23 non è per nulla una novità della serie lanciata nel corso del mese di febbraio. Qualcosa di molto simile era apparso anche per il Samsung Galaxy S22 e addirittura per il Samsung Galaxy Note 10, come sottolinea anche il sito di settore SamMobile. Per questo motivo, proprio Samsung ha spiegato già tempo fa che i suoi display Samsung sono composti da più componenti, tra cui vetro temperato superficiale, uno strato antipolvere e uno strato impermeabile e ancora altro. Dunque il produttore ritiene che l’effetto bolla presente anche sull’ultima ammiraglia, in realtà, è un fenomeno di rifrazione della luce che diventa visibile a determinate angolazioni.

Insomma chi, guardando il proprio Samsung Galaxy S23, ritiene di avere una bolla sotto la parte in basso a destra del suo display deve sapere che non è al cospetto di un difetto reale del suo telefono nuovo di zecca. Con la sua spiegazione già riportata, in effetti, il produttore fa intuire che una simile caratteristica del difetto non rientrerà in alcun discorso di sostituzione e dunque cambio in garanzia. Semmai sarà necessario abituarsi alla visione del “non difetto”in determinate condizioni, non certo sempre (durante il comune utilizzo del telefono).

