Da sempre febbraio e marzo sono i mesi del carnevale e da sempre le sfilate dei carri sono accompagnate dalla musica. Quali sono le città caratterizzate dal carnevale? Viareggio in testa, poi Venezia (ma quello è un carnevale fatto solo da persone in maschera e non da carri che sfilano) e di recente anche Cento, in provincia di Ferrara.

La sfilata di Viareggio è quella più storica e l’unica che abbia anche canzoni originale composte per i vari carri, commissionate dai costruttori.

Sono legato al carnevale di Viareggio anche perché nel 2019 mi è stato consegnato il prestigioso premio Burlamacco d’Oro. Prestigioso perché tra i vincitori ci sono nomi come Dario Fo, Roberto Benigni, Mario Monicelli, Gigi Proietti, Antonio Ricci, Massimo Ranieri, Carlo Verdone etc. Il nome deriva dalle maschere del carnevale di Viareggio, Burlamacco il maschio e Ondina la femmina. In quell’occasione ho potuto godere della maestosità di questo carnevale.

Per me è stata una sorpresa trovare tra i post sul mio canale Telegram al link tra i commenti di questo post video di Massimo Domenici girati come colonna sonora di carri del Carnevale di Viareggio. Massimo ha anche vinto in due occasioni come miglior canzone.

Così mi sono collegato con lui per… non capirci nulla. Perché insieme a Massimo c’era anche chi è concorrente nella gara come miglior canzone. In realtà sono tutti amici e collaboratori. Così, dopo aver mostrato due video di Domenici, “Il sognatore” e “Una storia fantastica”, ho fatto loro una proposta. Dopo che sarà proclamata la canzone vincitrice del 2023 io mi collegherò nuovamente con loro per mostrarla, ma con le immagini di tutti i carri. Io manterrò la promessa, vediamo se i musicisti di Viareggio faranno altrettanto.

Ecco la breve bio di Massimo Domenici:

Nato il 3/7/1978

A 15 anni inizio lo studio della chitarra classica per poi passare al basso elettrico.

Ho suonato in diverse band locali e in svariate formazioni: duo, trio.

Attualmente suono il basso negli “8½” (cover band musica italiana anni 60) e nei “Masnada” ( musica del carnevale di Viareggio)

Artisti preferiti: Beatles, Queen, Giacomo Puccini…e tutto ciò che sa rubarmi l’anima.

2018: vincitore premio Sadun miglior colonna sonora del Carnevale di Viareggio.

2022: vincitore premio Sadun miglior colonna sonora del Carnevale di Viareggio con il brano “il Sognatore”.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su optimagazine.com