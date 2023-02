Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame questa mattina a proposito del Samsung Galaxy S24. Nonostante manchino presumibilmente tanti mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Android, questa mattina stanno prendendo voci relative al processore che potrebbe essere montato a bordo dei device. Dopo esserci concentrati sulla possibile fotocamera concepita per gli smartphone in arrivo nel 2024, come avrete notato con il nostro ultimo articolo sulla questione, bisogna fare uno step in più a partire da oggi stesso.

Senza concorrenti il processore del Samsung Galaxy S24: può esserci l’uscita anticipata del chip

Quali sono le indicazioni trapelate nelle ultime ore? Se attraverso il titolo dell’articolo di oggi ho menzionato il processore del Samsung Galaxy S24 che potrebbe essere inavvicinabile per la concorrenza, con relativa uscita anticipata del chip, c’è un motivo ben preciso. Come riporta SamMobile, Qualcomm potrebbe lanciare il processore Snapdragon 8 Gen 3 prima del previsto, o quantomeno mostrarlo a tutti, prima di montarlo a bordo dei modelli che con ogni probabilità verranno presentati nelle primissime settimane del 2024.

Di solito, le tempistiche sono diverse, in quanto Qualcomm tiene un vertice a dicembre per svelare il suo chipset di nuova generazione di punta. Al prossimo giro, il produttore di chip potrebbe annunciare il suo nuovo chipset entro la fine di ottobre 2023. Dunque, allo stato attuale sembra che Qualcomm non abbia paura di modificare il suo programma per rivelare il suo nuovo chip.

Si parla di una configurazione core 1+5+2 diversa dalla configurazione core 1+4+3 che abbiamo osservato attraverso lo Snapdragon 8 Gen 2. Questa nuova struttura core pensata per lo Snapdragon 8 Gen 3, a quanto pare può aumentare l’efficienza energetica del 20% per i vari Samsung Galaxy S24.