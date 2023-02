Il Realme GT 3 sarà presentato presto al Mobile World Congress 2023 di Barcellona il prossimo 28 febbraio, anche se tutte le indiscrezioni indicano che questa è essenzialmente una versione globale del Realme GT Neo 5. In maniera più specifica, si tratta della versione dotata di supporto alla ricarica super ricarica cablata da ben 240W. Come la versione cinese, il Realme GT 3 sarà in grado di caricare completamente la sua batteria da 4600mAh in meno di 10 minuti. Precisamente, è in grado di caricarla in appena 9 minuti e 37 secondi. Siete curiosi di vederlo in azione? Ecco di seguito un nuovo teaser pubblicato da Realme in un video promozionale su YouTube.

Il video mostra la percentuale di carica della batteria del nuovo Realme GT 3 che tende ad aumentare molto velocemente: occorrono 80 secondi per passare la batteria scarica dall’1% al 20%. In soli 4 minuti risulta già al 50%, quindi ha bisogno di circa altri 5 minuti per raggiungere la carica completa al 100%. Questa carica SUPERVOOC 240W, del gruppo OPPO, è veloce proprio come quella a bordo del Realme GT Neo 5. La società cinese aveva addirittura assicurato che in soli 30 secondi di ricarica, l’utente avrebbe potuto eseguire 2 ore di chiamate, ascoltare 3 ore di musica o guardare un’ora di video.

Per dare uno sguardo alla scheda tecnica del prossimo Realme GT 3, il dispositivo arriverà sul mercato con un display AMOLED da 6,74 pollici (con risoluzione 1240 x 2772 pixel), frequenza di aggiornamento da 144Hz, luminosità di picco 1400 nit e HDR10+. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 (a 4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730, abbinato a tagli di memoria RAM da 8, 12 o 16GB (questo in base al mercato in cui viene venduto) e storage interno da 128, 256 o 512GB (UFS 3.1). Arriverà con tripla fotocamera sul retro con sensori da 50 + 8 + 2MP e una selfie-cam da 16MP. Il device lavorerà sull’interfaccia Realme UI 4.0 basata su Android 13.

