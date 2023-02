Ci sono conferme, purtroppo, in merito alla notizia riguardante la moglie di Alessandro Meluzzi morta, stando a quanto abbiamo avuto modo di recuperare oggi. Per chi non lo ha ancora messo a fuoco, si tratta di uno psichiatra che negli anni è diventato un vero e proprio personaggio televisivo, spesso e volentieri al centro di discussioni per le sue posizioni contro i vaccini. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato in passato con altri approfondimenti sul nostro magazine. Tra smentite ed approfondimenti vari, oggi dispiace dover parlare di lui in un contesto decisamente differente, con relative condoglianze alla famiglia.

Zero bufale sulla moglie di Alessandro Meluzzi morta: arrivano conferme questa mattina

La notizia relativa alla moglie di Alessandro Meluzzi morta, a dirla tutta, gira sui social già da alcuni giorni, ma la conferma ufficiale dal diretto interessato è arrivata questa mattina tramite un post pubblicato su Twitter. Possibile che le precedenti indiscrezioni fossero in qualche modo determinate dall’aggravarsi delle condizioni della donna, che da circa quattro anni stava combattendo contro un brutto male. Difficile scendere troppo in dettagli in circostanze simili e probabilmente non ha molto senso farlo adesso, davanti ad una notizia così brutta.

Va detto che allo psichiatra sono arrivati diversi messaggi di cordoglio, anche da parte di chi lo ha esplicitamente criticato in questi anni. Del resto, quando si apprende un annuncio come quello inerente la moglie di Alessandro Meluzzi morta è impossibile non mostrare empatia. A prescindere da quanto avvenuto in passato e dalle parole che sono state pronunciate.

Detto questo e senza usare ulteriori giri di parole, oggi non possiamo fare altro che confermare le voci sulla moglie di Alessandro Meluzzi morta. Vi faremo sapere se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito.