Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame in queste ore per il Samsung Galaxy S20 e per il suo sviluppo software, visto che anche questi device sono destinati a sfruttare tutti i plus connessi all’aggiornamento con One UI 5.1. Non tutti sanno che, se da un lato solo una parte di questi modelli ha ricevuto l’upgrade in questione, come riportato con il nostro primo articolo a tema pubblicato la scorsa settimana, allo stesso tempo ci sono altri fattori da prendere in esame. Già, perché l’attesa potrebbe essere ripagata molto presto, soprattutto per coloro che ci tengono particolarmente al comparto fotografico.

Cosa aspettarsi dai Samsung Galaxy S20 dopo il prossimo aggiornamento di Camera Assistant

Come stanno le cose? A quanto pare, è in distribuzione l’aggiornamento cruciale di Camera Assistant, che da oggi 20 febbraio risulta disponibile anche per modelli extra rispetto al Samsung Galaxy S22, con il quale l’ugrade ha fatto di recente il suo esordio. Secondo SamMobile, la versione 1.1.00.4 del software risulta compatibile da alcune ore con le serie dei Samsung Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S23, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Insomma, finalmente tutti (o quasi) potranno sfruttare le migliorie apportate dai tecnici.

Nel caso del Samsung Galaxy S20, però, sarà necessario attendere prima la diffusione su larga scala di One UI 5.1 affinché sia possibile testare l’upgrade di Camera Assistant. Detto questo, l’aggiornamento consentirà tra le altre cose di impostare la nitidezza dell’immagine, la velocità di acquisizione dell’immagine, oltre a determinare il bilanciamento della qualità, le opzioni del timer e la personalizzazione rapida dell’otturatore.

Come se non bastasse, l’app aggiornata fornirà al pubblico anche un’opzione di oscuramento dello schermo per evitare che il telefono si surriscaldi. Tante belle novità in arrivo per il Samsung Galaxy S20.