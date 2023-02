La seconda puntata di Fiori Sopra L’Inferno, in onda stasera 20 febbraio, arriva a un punto di svolta nelle indagini di Teresa Battaglia?

La nuova fiction di Rai1, basata sul romanzo di Ilaria Tuti, segue la storia di un’esperta profiler di sessant’anni. Algida, ruvida, Teresa Battaglia giunge in una piccola città friulana per indagare sulla morte di in un ingegnere.

Nel corso della serie, la donna dovrà confrontarsi e misurarsi tanto con i suoi limiti, quanto con le sue qualità di donna, grazie alla presenza di un affiatato gruppo di bambini che trovano nell’amicizia la forza di non pensare al dolore che si nasconde nelle loro case e di sognare un mondo e una vita migliori, come è normale e giusto che sia, alla loro età. Teresa, con loro, mostrerà il suo lato più tenero e materno rivelandosi per ciò che è: una donna che ha volutamente sepolto la propria umanità dietro una patina di durezza e cinismo.

Teresa dovrà anche fare i conti con i primi sintomi dell’Alzheimer, un male subdolo, che comincia a provocarle i primi buchi di memoria, rischiando di compromettere il suo lavoro.

Stasera andrà in onda la seconda puntata di Fiori Sopra L’Inferno, composta da due episodi. Nel primo, Marini aiuta Teresa a recuperare i sensi: insieme si dirigono a scuola. L’uomo dal tabarro vede una vettura che quasi investe una signora; lo stesso ferma e colpisce l’auto. Teresa e Marini assistono alla scena.

Nel secondo, Knauss va via in ambulanza; gli amici riconoscono l’aggressore. David descrive l’uomo a Teresa: il papà di Lucia viene fermato. Intanto, allo stavolo, i bambini fanno un’orribile scoperta.

Nel cast di Fiori Sopra L’Inferno: Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia; Giuseppe Spata è Massimo Marini; Gianluca Gobbi è Giacomo Parisi; Massimo Rigo è Hans Knauss; Urs Remond è il Dottor Ian; Lorenzo McGovern Zaini è Mathias; Vittorio Garofalo è Diego; Ruben Santiago Vecchi è Oliver; Tosca Forestieri è Lucia; Mario Ermito è Andreas; Luigi Petrucci è Giulio Nistri; Christian Burruano è Gaetano Brughi; Leda Kreider è Melania Kravina; Maria Sole Mansutti è Vittoria; Riccardo Cicogna è Lucas Ebran; Enea Barozzi è David Knauss; e Lorenzo Acquaviva è il Questore Ambrosini.

L’appuntamento con la seconda puntata di Fiori Sopra L’Inferno è alle 21:30 su Rai1.

Continua a leggere su optimagazine.com.