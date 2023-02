Non ha fatto neanche in tempo ad arrivare a destinazione dei nuovi proprietari che il Samsung Galaxy S23 è già pronto ad essere aggiornato. Un primissimo update per la serie top di gamma è in distribuzione in queste ore e chi sarà raggiunto dalla notifica di download farà bene a procedere all’attualizzazione quanto prima. La prima novità software interessa di certo tutte le ammiraglie appena lanciate, dunque l’esemplare Samsung Galaxy S23 standard, quello Plus e infine anche il Galaxy S23 Ultra.

Qualche dettaglio del firmware è già a disposizione per chi volesse saperne di più. L’update è presente nel pacchetto e S91xBXXU1AWBD che ha un peso non proprio esiguo. In effetti, l’ingombro dell’aggiornamento è pari a 567 MB, motivo per il quale potrebbe tornare utile scaricare la mole di dati necessaria da una rete Wi-Fi e non sfruttando il pacchetto dati mobili associato alla SIM. Per il momento si parla di prima distribuzione in Europa, come ci informa SamMobile, ma in Italia (almeno al momento di questa pubblicazione) non sono giunte segnalazioni relative proprio al rilascio in corso. Sarà solo questione di poche ore o al massimo qualche giorno, l’adeguamento giungerà sicuramente.

Come mai si è provveduto all’aggiornamento dei Samsung Galaxy S23 in maniera così repentina? Il firmware contiene la patch di sicurezza relativa al mese di febbraio e dunque l’intento degli sviluppatori sarà stato di certo quello di correggere qualche bug da non sottovalutare. Nel changelog non c’è il riferimento ad altre correzioni, eppure la dimensione del pacchetto maggiore a mezzo giga ci lascia ipotizzare più di qualche ottimizzazione software per i dispositivi appena lanciati. L’obiettivo sarà stato di certo quello di migliorare l’esperienza utente dei nuovi proprietari e per questo motivo sarà il caso di procedere all’aggiornamento non appena raggiunti dalla relativa notifica.

