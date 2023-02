Appena chiuso il Festival di Sanremo 2023, si pensa già a Sanremo 2024. Chi sarà nel cast della prossima edizione della kermesse canora e come si svolgerà la gara dei Campioni? I Giovani vivranno nuovamente una gara scorporata oppure no? Sono tutte domande alle quali dovrà rispondere il direttore artistico in carica, ossia Amadeus, ancora a capo della kermesse.

Amadeus è già al lavoro sulla prossima edizione della kermesse canora, l’ultima nelle sue mani salvo rinnovi che potrebbero giungere da parte della Tv di Stato. La macchina del Festival l’ha già accesa – o meglio, non l’ha mai spenta – e sta già programmando i lavori in vista dell’edizione 2024.

A Sanremo 2024 ci sarà sicuramente tanta musica ma anche abiti diversi e proprio da qui parte Amadeus: dagli abiti che indosserà l’anno prossimo.

“Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo festival, mi mancate già“, le parole del direttore artistico di Sanremo 2023 in diretta sulle frequenze di RTL 102.5. L’occasione è l’intervista con Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023.

“Mengoni canta in maniera splendida e la canzone è bellissima. Domani vado a scegliere gli abiti per il prossimo festival, mi mancate già. Mengoni ha fatto un grande festival, al di là della vittoria resterà la sua disponibilità e il suo grande affetto. Ora che ho i social devo stare attento, posto qualsiasi cosa”, le parole di Amadeus sull’edizione appena chiusa. A trionfare è stato il cantante di Ronciglione, a 10 anni esatti dal trionfo con L’Essenziale. Secondo posto per Lazza, terzo Mr.Rain, quarto Ultimo e quinto Tananai.

Telefona anche Gianni Morandi in diretta, che aggiunge: “Ogni volta che incontro Marco gli dico “sei il miglior cantante italiano. Però non fai fatica ad essere il migliore. La foto con Mengoni che vince e io con la scopa la trovo bellissima”.