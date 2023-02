Il colosso di Seul sembrerebbe essere intenzionato a lanciare uno smartwatch con il proiettore integrato, come già successo nel 2010 con il Galaxy Beam, che magari qualcuno di voi ricorderà (in quel caso si parlava di uno smartphone, non di un indossabile come in questo di cui vi stiamo riferendo). Non sappiamo quanto potrebbe essere utile una funzione del genere, ma, nell’idea del produttore asiatico, consentirebbe all’utente di proiettare sul dorso le mani le informazioni relative alla propria salute, così da renderle immediatamente accessibili (si potrebbe anche decidere di proiettare, per esempio, dei contenuti multimediali o qualsiasi altra cosa si abbia interesse a riprodurre in un dato frangente).

Come descritto nel brevetto, la tecnologia utilizzata si comporrebbe di una serie di LED collocati nella cassa dell’indossabile (disposti ad arco), così che la luce riflessa da ciascuno possa colpire una parte particolare della pelle, senza effetti di distorsione. I LED sarebbero anche progettati in maniera tale da regolare automaticamente la luminosità e la distanza focale in presa diretta, così da rendere visibile l’immagine proiettata in qualsiasi condizione. Stando a quanto riferito dal brevetto, i contenuti proiettati non sarebbero gli stessi di quelli visualizzati sullo schermo, così da trasformare il proiettore in una sorta di secondo display.

Tenete presente che si sta comunque parlando di un brevetto ed in quanto tale un orologio realizzato da Samsung con all’interno un proiettore potrebbe anche non arrivare affatto (molto volte in passato è successo che il contenuto dei vari brevetti restasse sterile, senza poi trovare un’effettiva concretizzazione nei prodotti finali, come anche il contrario). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com