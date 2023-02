POCO ha di recente annunciato il suo nuovo entry-level POCO C55, e adesso l’azienda ha rivelato in via ufficiale il design e la data di lancio, ovvero il 21 febbraio alle ore 12.00 (ora locale). Infatti, nella giornata di domani il device sarà lanciato in India e venduto tramite Flipkart. I teaser rivelano che il prossimo dispositivo disporrà di un pannello posteriore di colorazione Green (non è escluso che potrebbero esserci più opzioni di colore) con un ampio modulo fotografico di forma rettangolare che copre la larghezza dello smartphone. Il device ospiterà due telecamere, un flash LED, un lettore di impronte digitali e sfoggia anche il logo POCO. Stiamo guardando il modello di colore verde qui, ma potrebbero esserci più opzioni di colore.

Tuttavia, POCO non ha fornito dettagli sulla scheda tecnica del POCO C55, ma lo smartphone dovrebbe essere una versione re-branded del Redmi 12C (il cui lancio è avvenuto in Cina il 31 dicembre del 2022). In questo caso, dovrebbe essere fornito con un processore Helio G85 di MediaTek, affiancato fino a 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di spazio di archiviazione eMMC 5.1 espandibile tramite microSD, oltre a un display LCD HD+ da 6,71 pollici (con risoluzione 1650 x 720 pixel) e una batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 10W.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore, il nuovo POCO C55 dovrebbe essere caratterizzato sul retro da un sensore principale da 50MP, mentre frontalmente dovrebbe sfoggiare una fotocamera da 5MP per selfie e videochiamate. Per il momento, non ci sono ulteriori informazioni riguardanti altri dettagli e opzioni di colore, ma possiamo dire di aver detto praticamente tutto sul prossimo POCO C55. Non ci resta, quindi, che aspettare il debutto ufficiale per avere ogni conferma sui dettagli tecnici e anche quello che sarà il possibile prezzo.

