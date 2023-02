Sono passate inosservate fino ad oggi, le parole spese da Morgan contro Marco Mengoni sul brano che il cantante di Ronciglione ha portato al Festival di Sanremo 2023. Mengoni ha vinto il Festival con Due Vite, e Marco Castoldi ha seguito la diretta insieme a Gli Analisti, un “gruppo di amici” uniti dalla passione per la musica che nei giorni della kermesse hanno commentato in diretta le canzoni in gara.

Morgan non ha speso parole di encomio nei confronti di Marco Mengoni, o meglio, nei confronti della sua canzone. Il filo rosso che li lega risale a X Factor, alla stagione in cui il cantautore brianzolo era uno dei giudici con in squadra proprio Mengoni. “Ha una bella voce”, dice Morgan, ma sul brano Due Vite si dimostra molto critico.

L’analisi di Morgan è rivolta soprattutto alla domanda da parte del pubblico che – secondo Castoldi – negli anni si è fatto meno esigente. “La bravura di Marco Mengoni è proprio quella di dare senso a quello che non ce l’ha”, tuona Morgan, ed è solo un assaggio.

In diretta su YouTube Morgan dice:

“Credono di fare un’opera d’arte quando in realtà non lo è. Scrivono i loro messaggi ‘guarda alle sei mi hai telefonato, ci siamo visti ieri e voglio rivederti’ e spacciano questi testi per canzoni. Poi cantano questi testi che sembrano messaggi con enfasi, ma non hanno senso poetico. Non c’è una bellezza. Non credo che questa sua sia una canzone, ma è una canzonetta di qualcuno che fa dei provini, ma che non sa scrivere canzoni. La Donna Cannone, ma anche Perdere l’Amore, che non è un capolavoro, sono canzoni. Qui invece non siamo nell’ambito della canzone. Siamo nell’ambito del tentativo. Questo è un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone”.

Ancora:

“Qualcuno che non conosce la musica, gli accordi e la melodia, non conosce la poesia e l’arrangiamento e fa una robetta qualunque. Però questa roba viene portata in palmo di mano perché lui è famoso, è Mengoni e ha una bella voce. Allora lui sa interpretare una roba che è un nulla. Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede. A furia di questo si è livellato tutto. Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono”.

Per il momento Marco Mengoni non ha replicato. La diretta è andata online il 7 febbraio, giorno della prima serata del Festival di Sanremo e nonostante sia passata più di una settimana dalla gara, questa edizione del Festival continua a far discutere. Il ripescaggio di questa notizia su Morgan contro Marco Mengoni potrebbe essere figlia di un continuo trend sanremese sui social, dove gli utenti non smettono di confrontarsi sui cantanti e su quanto accaduto nei momenti più estemporanei.

Continua a leggere su optimagazine.com