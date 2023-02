Il ricordo di Milva a Oggi è Un Altro Giorno passa per tutti coloro che ricordano “la Rossa”, una delle voci più iconiche della canzone italiana scomparsa il 23 aprile 2021 dopo una lunga assenza dalle scene.

Tra gli ospiti troviamo Natale Massara, direttore d’orchestra e compositore che per tanto tempo collaborò con Milva ma non solo: tra i nomi più importanti che hanno affiancato il maestro ricordiamo Lucio Battisti, Adriano Celentano, Donatella Rettore, Mina e tanti altri.

Natale Massara ha anche diretto l’orchestra del Festival di Sanremo dal 1969 al 1974, per poi ritornare nel 1977 dopo aver lavorato anche per l’Eurovision Song Contest nel 1975. Già nel 2021, dopo la morte della Rossa, Natale Massara la ricordò in un’intervista concessa a La Stampa dalla sua cascina di Oleggio, in proincia di Novara: “Qui sono nati i capolavori di Milva“, aveva detto.

La loro collaborazione iniziò nel ’68, e Massara sempre a La Stampa aveva detto: “Era un’artista straordinaria e un’amica, con lei sono salito sui palcoscenici di tutto il mondo”. Oggi, lunedì 20 febbraio, Natale Massara ricorda Milva e mostra in esclusiva una lettera scritta dalla cantante nel Natale 1984. “L’ho trovata per puro caso, sono ancora emozionato”. Ecco il contenuto:

“L’oro è per l’amore, l’argento è forte come un’amicizia, come la nostra amicizia, professionale e umana. Grazie Natale per tutto il lavoro che hai svolto per me, tanti auguri a te e a tutta la tua famiglia e grazie per l’assistenza con l’affetto e l’amicizia“.

Il maestro Massara non nasconde la sua emozione e mostra quella lettera custodita gelosamente in una cornice di vetro, un ricordo palpabile della loro amicizia e della loro stima reciproca. Milva si è spenta a causa di una malattia neurodegenerativa che l’aveva colpita nel 2009.

