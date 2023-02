Non è andato come in tanti si aspettavano il primo drop test per il Samsung Galaxy S23 Plus. Nonostante le premesse e alcuni slogan che hanno accompagnato la presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma dotati del sistema operativo Android, infatti, deconcentrarsi ed essere un po’ sbadati una volta acquistato il device potrebbe non essere una buona idea. E così, se da un lato si stanno affacciando anche in Italia le prime offerte per il dispositivo, come abbiamo avuto modo di osservare tramite un articolo pubblicato nel fine settimana, allo stesso tempo occorre fare molta attenzione per evitare brutte sorprese.

Non esalta il primo drop test del Samsung Galaxy S23 Plus: quali sono i verdetti di queste ore

Per quale ragione, senza girarci troppo intorno, vi dico che il drop test al quale è stato sottoposto il Samsung Galaxy S23 Plus abbia un tantino deluso le aspettative? Come tutti gli appassionati sanno, il produttore coreano si è fortemente concentrato sulla resistenza agli urti per i nuovi arrivati. Non è un caso che si parli di rivestimento esterno di tutti i modelli della serie con materiali top di gamma. Basti pensare al fatto che durante l’evento di poche settimane fa si sia parlato tra le altre cose di un telaio in alluminio Armor tutt’intorno ai dispositivi, con il quale dovremmo fortemente limitare gli incidenti e rotture varie.

A quanto, poi, si aggiunge la classificazione IP per resistenza all’acqua e alla polvere, fino ad arrivare alla protezione Gorilla Glass Victus 2 sul retro. Eppure, nel drop test che trovate a fine articolo, il Samsung Galaxy S23 Ultra non è sopravvissuto a un test di caduta da poco più di un metro condotto dal canale YouTube PBKReviews. Lo stesso è avvenuto con il Samsung Galaxy S23 Ultra, con il test che ha fatto emergere ammaccature, crepe e graffi sui pannelli di vetro anteriore e posteriore.

Come se non bastasse, la caduta ha anche causato gravi ammaccature sul telaio Armor Aluminium dello stesso Samsung Galaxy S23 Plus. A seguire, il video in questione.