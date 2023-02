Solito appuntamento annuale per coloro che intendono inviare gli auguri di buon Carnevale 2023 con le migliori immagini e frasi a tema. Una serie di dritte, in linea con quelle che abbiamo portato alla vostra attenzione esattamente un anno fa, in riferimento ad un evento che scatena milioni di italiani sui social. A partire da app molto popolari qui da noi, come Facebook, Instagram e WhatsApp. Dunque, proviamo ad individuare i contenuti più attinenti per questa festività, che da sempre richiama battute ed ironia per quanto concerne i vestiti e le maschere da indossare.

Come fare gli auguri di buon Carnevale 2023 con le migliori frasi: alcuni suggerimenti per WhatsApp

Andiamo per gradi, partendo dal presupposto che, come sempre accade in queste circostanze, siano sempre le frasi ad avere un impatto maggiore. Indipendentemente dal fatto che i nostri auguri di buon Carnevale 2023 siano ironici o più seri, un pensiero scritto tende a far breccia maggiormente rispetto alla solita foto. Al contrario, spesso e volentieri più banale in contesti simili. Dunque, per farci trovare pronti in vista di martedì mattina, ecco alcune frasi che potrebbero fare al caso vostro:

“Stelle filanti, coriandoli e maschere sgargianti, auguro un divertente buon Canevale a tutti quanti”;

“L’anno scorso ho partecipato al concorso per il miglior costume, ma non ho vinto. E dire che il mio era perfetto: ero travestito da Uomo Invisibile”;

“Oggi è Martedì “grasso”. Se fosse stato donna, sarebbe stato un Martedì ‘ti trovo dimagrita!'”;

“La quaresima viene dopo il carnevale per ricordarci che siamo polvere e non coriandoli”;

“A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale”;

“Carnevale e Quaresima, per me è sempre la medesima”.

Spunti per fare gli auguri di buon Carnevale 2023 con le migliori immagini a tema

Come detto, l’altra strada da seguire per inoltrare gli auguri di buon Carnevale 2023 si focalizza sulle migliori immagini. Anche qui, infatti, abbiamo alcuni suggerimenti per WhatsApp, dedicate al pubblico che non ama più di tanto concentrarsi sulle frasi talvolta contorte. In occasione di questa ricorrenza, consiglio a tutti di puntare su foto che in teoria dovrebbero strappare più sorrisi. Se non altro, perché parliamo di una festa durante la quale i vestiti e le maschere dei bambini dominano la scena. Ecco una gallery tematica:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Insomma, avete solo l’imbarazzo della scelta con le dritte su come mandare gli auguri di buon Carnevale 2023 con le migliori frasi ed immagini, in relazione ai vari suggerimenti per utilizzare non solo WhatsApp.

Continua a leggere su optimagazine.com