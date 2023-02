Elena Sofia Ricci tornerà in futuro in Che Dio ci Aiuti? L’attrice, ospita al programma Da noi a ruota libera, non sembra escluderlo. Il personaggio di Suor Angela è uscito di scena nella settima stagione, ma è poi apparso brevemente in un recente episodio.

Elena Sofia Ricci si è così presa un periodo di pausa dal suo alter ego televisivo, per dedicarsi ad altro. Attualmente è infatti su Rai1 con Fiori Sopra L’Inferno, serie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti.

L’addio di Suor Angela ha poco influito sull’andamento di Che Dio ci Aiuti 7, che continua ad essere leader negli ascolti del giovedì sera. A dimostrarlo è la volontà della rete ammiraglia di mandare in onda un doppio appuntamento questa settimana, al martedì e al giovedì. Uno stratagemma per recuperare la puntata “persa” durante Sanremo 2023.

E chissà se in futuro potremo rivedere Suor Angela al convento degli Angeli Custodi? E’ ciò che il pubblico si augura, ed è quello che l’attrice sembra aver lasciato intendere durante il programma Da noi a ruota libera:

“Separarsi da Suor Angela è doloroso, però nella vita ho imparato che la parola fine si può mettere ma si può togliere. Si può rimettere fino alla fine… quindi chissà.”

L’attrice non nasconde di aver detto addio con tanta tristezza alla sua Suor Angela; personaggio amatissimo tra gli spettatori di Rai1, ma anche quello a cui lei è più affezionata:

“Lasciare un personaggio che si è tanto amato è sempre doloroso.”

Cosa riservi il futuro a Che Dio ci Aiuti 7, è ancora da capire. Visti gli ascolti sempre molto buoni, e la freschezza del racconto, è probabile che la fiction torni su Rai1 con un’ottava stagione. La speranza è di rivedere anche la Ricci nel cast principale, del resto anche Valeria Fabrizi lo aveva detto: senza di lei, Che Dio ci Aiuti non potrà più essere lo stesso.

