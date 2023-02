Dopo il successo al Festival di Sanremo, Francesca Fagnani si prepara a tenere le redini del prime time di Rai2 con il suo Belve. Le interviste pungenti e ‘pop’ che fino a questo momento hanno tenuto banco a tarda ora per la gioia del pubblico notturno, saranno date in pasto ai fruitori del prime time a partire da domani, 21 febbraio.

La stagione 2022 di Belve ha riscosso un notevole successo di pubblico e sui social e, secondo i dati Rai, è risultato anche uno dei programmi più scaricati su RaiPlay diventando un vero e proprio cult preso di ‘mira’ anche da Fiorello con il suo Belvo. Ottimi anche i risultati social con quasi 2milioni di visualizzazioni di contenuti video su Twitter, Instagram, YouTube e Facebook compreso, le cose andranno meglio dopo l’avventura sanremese della padrona di casa?

Belve sbarca in prima serata su Rai2 a partire da domani, 21 febbraio, per un totale di cinque puntate che poi saranno disponibili anche on demand e RaiPlay. Le prime “belve” ospiti di Francesca Fagnani saranno il Presidente del Senato Ignazio La Russa, Wanda Nara e Anna Oxa, che concede a Francesca la prima e unica intervista dopo la sua partecipazione a Sanremo.

La novità di questa versione in prima serata sarà la presenza del pubblico in studio mentre tra le new entry ci saranno anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, le due ragazze romane che con la loro pagina Instagram “Eterobasiche” danno vita a una strepitosa parodia dei “maschi etero basici”. A loro si unirà anche Cristina Di Tella, la ragazza termolese, star di TikTok, capace di replicare alla perfezione movimenti, smorfie e intonazioni vocali dei personaggi televisivi.

Il resto lo scopriremo domani sera quando andrà in onda la prima puntata di questo nuovo corso.