Una serie di rimodulazioni PosteMobile è ormai alle porte: dal prossimo 22 marzo, infatti, proprio come già accaduto con TIM (dal 13 aprile), Vodafone (dal 22 marzo, per la rete fissa) e WindTre (dal 16 marzo), anche il gestore telefonico gestito da Poste Italiane fa riferimento allo scenario economico nazionale e globale che ha generato un aumento delle spese relative a tutta la filiera dei servizi di telecomunicazioni.

Per poter assicurare gli stessi standard di qualità del servizio, le rimodulazioni PosteMobile di cui stiamo per parlarvi comporteranno un aumento del canone mensile di alcune offerte pari a 1 euro. Relax 100, per i primi 3 rinnovi, passerà da 10 a 11 euro al mese, dal 4 al 6 rinnovo da 9 a 19 euro al mese, dal 7 rinnovo in poi da 8 a 9 euro al mese. Relax 20, per i primi 3 rinnovi, passerà a 8 a 9 euro al mese, dal 4 al 6 rinnovo da 7 a 8 euro al mese, dal 7 rinnovo in poi da 6 a 7 euro al mese. Infine, Relax 20 Special passerà da 6 a 7 euro al mese.

Le modifiche unilaterali del contratto possono essere consultare a questa pagina, dove troverete tutti i possibili dettagli. I clienti coinvolti riceveranno un SMS informativo in cui vengono descritte le nuove condizioni economiche, confermando di poter esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione (preoccupatevi solo di fare per tempo, in genere entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, specificando come causale ‘modifica delle condizioni contrattuali’). Nel caso in cui vogliate farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

