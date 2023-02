Il colosso di Seul ha iniziato ad implementare l’aggiornamento alla One UI 5.1 su molti dei suoi telefoni di fascia alta. Il Samsung Galaxy S20 FE ha ricevuto un nuovo upgrade, ma purtroppo non si tratta della One UI 5.1. Sembra che il telefono riceverà l’ultima versione della One UI nel prossimo ciclo (non sappiamo ancora dirvi quando).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento software per il Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) porta il device alla versione firmware G780FXXSAEWB3. L’aggiornamento include la patch di sicurezza di febbraio 2023 che corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità della sicurezza e potrebbe presentare anche correzioni di bug generali e miglioramenti dell’affidabilità. L’upgrade non ha aggiunto nuove funzionalità al Samsung Galaxy S20 FE. La patch di sicurezza di febbraio 2023 riservato al Samsung Galaxy S20 FE è stato rilasciato per la prima volta in America Latina. L’upgrade è attualmente in fase di lancio in Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Guatemala, Messico, Panama, Perù, Trinidad e Tobago e Uruguay. Il colosso di Seul potrebbe rilasciare l’aggiornamento in altri Paesi nei prossimi giorni.

Se siete utenti del Samsung Galaxy S20 FE che vive in uno dei Paesi sopra menzionati, potete scaricare il nuovo aggiornamento sul vostro telefono accedendo a “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Fareste bene anche a verificare che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% prima di procedere all’installazione, come pure ad effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza (non si sa mai cosa potrebbe accadere durante e dopo gli aggiornamenti, quindi è bene premunirsi sempre). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

