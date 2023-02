Nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 nella serata di domenica 19 febbraio su Rai2.

Stasera andrà in onda l’episodio 14×07 di NCIS Los Angeles, dal titolo Seleziona naturale, di cui vi riportiamo la sinossi:

Durante una missione di addestramento, il soldato Hanson, il migliore del suo plotone, viene colto da un attacco di convulsioni e finisce in coma. Gli agenti dell’NCIS scoprono che si è trattata di una reazione immunologica a un trattamento cui Hanson, assieme al compagno di stanza Williams, si era sottoposto per migliorare le proprie prestazioni fisiche. Intanto Deeks si barcamena tra il lavoro all’NCIS e quello di genitore, apprezzando l’aiuto della madre nell’accudire Rosa che è a letto con l’influenza.

Nel cast di NCIS Los Angeles 14: Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye; Eric Christian Olsen è Marty Deeks; Medalion Rahimi è Fatima Namazi; Caleb Castille è Devin Roundtree; Gerald McRaney è Hollace Kilbride; LL Cool J nei panni di Sam Hanna; Linda Hunt nel ruolo di Hetty.

A seguire, l’episodio 13×04 di Blue Bloods dal titolo Un agente per l’Intelligence:

Danny e Baez indagano su una gang che ruba a mano armata orologi di lusso. Jamie deve reclutare un nuovo agente per l’intelligence. Dopo aver tenuto sotto osservazione un giovane agente che sembra molto promettente, si rende conto che il soggetto ideale non è lui, ma il suo partner. Frank deve decidere sulla revisione di un caso in cui un agente era stato scagionato dall’accusa di aver ucciso un uomo innocente. Anche per Erin ci sono decisioni difficili all’orizzonte: portare avanti o no le accuse contro un uomo che potrebbe risultare innocente?

Nel cast di Blue Bloods 13: Tom Selleck nel ruolo di Francis “Frank” Reagan; Donnie Wahlberg è Daniel “Danny” Reagan; Bridget Moynahan è Erin Reagan; Will Estes interpreta “Jamie” Reagan; Len Cariou è Henry Reagan; Marisa Ramirez è Maria Baez; e Vanessa Ray è “Eddie” Janko-Reagan.

NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 tornano domenica 26 febbraio con i rispettivi episodi di stagione. Nel 14×08 di NCIS Los Angeles, intitolato Brucia la città, l’NCIS indaga su un attacco incendiario alla Global West Ventures Corp, un appaltatore della difesa navale. Rountree ritrova un ex e Kilbride fornisce a Callen file su Pembrook. A seguire, il 13×05 di Blue Bloods intitolato I giocattoli rotti. Frank avvia un’indagine dopo che la famiglia Reagan è stata attaccata; Danny e Baez formano un’improbabile collaborazione con un informatore per prevenire un omicidio; Eddie sfida un ordine diretto.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 14 e Blue Bloods 13 è partire dalle 21:00.

