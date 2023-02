Davvero Pandora regala bracciali per la Festa della Donna a a fortunate 5000 fan del brand, in edizione limitata e speciale? In queste ore sta circolando moltissimo su WhtsApp un messaggio con protagonista proprio il marchio di gioielli e la sua presunta iniziativa di fare un dono davvero unico a tantissime donne, in occassione della prossima ricorrenza del giorno 8 marzo. Qualcuno potrebbe incappare nell’ennesima trappola e truffa, dunque vale la pena ricordare esattamente come funzionano questi tipi di raggiri.

Sarebbe bello credere nel fatto che Pandora regala bracciali per la Festa della Donna ma l’iniziativa non è per nulla ufficiale. Il numero di gioielli pronti ad essere donati sarebbe addirittura 5000, secondo l’annuncio in circolazione su WhatsApp in questo momento ma, naturalmente, l’alert è del tutto falso. Chi riceve la nota in una comune chat singola e di gruppo viene invitato a cliccare su un collegamento per assicurarsi il proprio gioiello. Il link traghetta il malcapitato di turno su un sito fake, Su quest’ultimo non solo non si conquisterà alcun regalo, piuttosto si forniranno altrettanto preziosi dati personali ad hacker senza scrupoli. Un form di richiesta del dono da compilare con dati anagrafici e non solo, in effetti, servirà solo a rimpolpare database per successive campagne di spam e truffe.

Appurato che il fatto che Pandora regala bracciali per la Festa della Donna non ha alcun fondo di verità e il trucco che si cela dietro l’annuncio, ecco un paio di consigli utili per chi riceve il messaggio truffa. Una volta visualizzato il messaggio all’interno di una chat è fondamentale non farsi prendere dalla curiosità e seguire il collegamento. L’ideale sarebbe anche avvertire tutti i propri contatti presenti nella conversazione singola o di gruppo nel concorso fake e dunque spingerli a non collegarsi alla pagina indicata per il concorso.

