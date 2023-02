Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha già ucciso il campionato. La Serie A attende soltanto la conferma matematica dello Scudetto azzurro conquistato, 33 anni dopo Ferlaino, dal presidente Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis ed i suoi uomini hanno sistematicamente schiantato tutte le rivali con un ruolino di marcia terrificante. Le avversarie hanno alzato bandiera bianca e sono impegnate a disputarsi i posti per le prossime competizioni europee.

De Laurentiis corona con lo Scudetto un progetto imprenditoriale solido e vincente: bilanci in ordine, ingaggi calmierati, cessioni oculate. Ha dovuto subire critiche ed oltraggi ma il campo sta dando ragione a De Laurentiis mentre Napoli sta già impazzendo di gioia colorandosi di azzurro.

Ma l’appetito viene mangiando. E la fame del Napoli stagione 2022-2023 è davvero insaziabile. Dopo aver conquistato lo Scudetto, De Laurentiis non si accontenta e punta deciso alla Champions League. Il Napoli ricomincia , martedì 21 febbraio, il suo cammino continentale contro l’Eintracht Francoforte. E’ una squadra che bordeggia nella zona Champions della Bundesliga, un avversario da rispettare ma certamente alla portata degli azzurri (leggi di più).

Il Napoli affronta gli Ottavi, dunque, con l’intento di abbattere un muro storico. Sarebbe la prima volta nei quarti di finale per gli uomini di De Laurentiis che nelle precedenti occasioni si sono visti sbattere la porta in faccia da Chelsea e Madrid (che poi hanno vinto la competizione) nonché dal Barcellona.

Nella prima fase il Napoli ha surclassato squadre di grande blasone come Ajax e Liverpool. Ed al momento nessuna formazione tra le candidate alla vittoria finale appare decisamente superiore alla truppa di De Laurentiis. Le carte sono in regole ed il Napoli può sedersi al banco.

Certamente la strada per Istanbul è irta di ostacoli. La Champions si gioca in poche partite dove ciascun fattore diventa decisivo: episodio, condizione fisica, squalifiche, decisioni arbitrali, stato di grazia. Ma De Laurentiis ha un vantaggio su tutti gli altri: lo Scudetto è già cucito sul petto, le altre dovranno sudarselo e non potranno fare calcoli. Che sia un segno del destino?

