Qualora foste in cerca di uno smartphone premium Android dotato di un comparto fotografico top di gamma e alimentato da un processore capace di assicurare prestazioni davvero eccellenti e super rapide, allora non potete farvi scappare l’offerta su Amazon di oggi, 18 febbraio, del nuovo Samsung Galaxy S23+ (versione italiana). Il dispositivo lo potete acquistare con uno sconto del 18% al prezzo di 1.007,28 euro (invece di 1.229 euro di listino) nelle quattro bellissime colorazioni Cream, Green, Lavender e Phantom Black e nel taglio di memoria 8GB di RAM e 256GB di storage interno. L’offerta, inoltre, prevede incluso nel prezzo anche il caricatore.

La disponibilità del nuovissimo Samsung Galaxy S23+ è immediata ed è venduto e spedito dall’e-commerce stesso. Per i clienti Prime, la consegna del prodotto è gratuita e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche e dettagli tecnici del device di punta del colosso sudcoreano. Come già accennato sopra lo smartphone è venduto insieme al caricabatterie Samsung da 25W. Sfoggia un display AMOLED 2X da 6,6 pollici (con risoluzione 2340 x 1080 pixel) e sfrutta come tecnologia di connettività Wi-Fi, NFC e Bluetooth. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, che permette di acquisire immagini molto più nitide e dettagliate.

Offerta Samsung Galaxy S23+, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Il device integra una fotocamera grandangolare da 50MP che lavora insieme al potente SoC, combinando rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit, così da ottenere una foto ad elevata risoluzione. La galleria del vostro Samsung Galaxy S23+ sarà ricca di scatti notturni straordinari; l’IA migliorata di Nightography riesce a mantenere nitidi tutti i dettagli, in modo tale che le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati per dal mattino fino alla sera. Il dispositivo lavora sul sistema operativo Android 13 ed è alimentato da una batteria da 4700mAh. Insomma, affrettatevi all’acquisto del device oggi in super offerta su Amazon.

