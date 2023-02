Ci sono problemi di batteria dopo l’aggiornamento One UI 5.1 sui primi dispositivi Samsung Galaxy supportati. Nel corso della settimana che volge al termine, molti dispositivi hanno già compiuto il grande passo verso l’interfaccia utente rinnovata e per questo motivo si tirano già le somme in merito all’update. Il sito di settore SamMobile ha raccolto diverse lamentele degli utenti su Reddit come su Samsung Community. Tutte hanno lo stesso denominatore comune: la percentuale di carica tende a scendere rapidamente dopo l’attualizzazione software.

Non ci sono specifici modelli per i quali sono confermati i problemi di batteria dell’aggiornamento One UI 5.1. Piuttosto un po’ tutti gli smartphone su cui il firmware è stato scaricato e installato presentano dei problemi di autonomia. Naturalmente, dopo un update anche minore, questo fenomeno non risulta per nulla raro ma è anche vero che le copiose testimonianze lasciano intendere che ci sia davvero qualche bug di rilievo.

I presunti problemi con la batteria non sono stati confermati in via ufficiale dalla stessa Samsung. Eppure, sempre il sito SamMobile riporta un feedback interessante ottenuto dall’assistenza del produttore. Visto il consumo eccessivo della tastiera del telefono evidenziato in diversi report post aggiornamento One UI 5.1, il supporto ha suggerito di svuotare la cache appunto della tastiera e poi di riavviare il dispositivo. In alternativa, potrebbe essere utile provare una soluzione che non sia quella proprietaria per vedere l’impatto che quest’ultima potrebbe avere proprio sulla carica del telefono.

Nei prossimi giorni, magari, sarà la stessa Samsung a chiarire esattamente cosa si cela dietro i problemi di batteria nati dopo l’aggiornamento One UI 5.1. Per il momento, potrebbe essere utile seguire il suggerimento della tastiera e tenere sempre sotto controllo le funzioni particolarmente energivore del telefono all’interno delle impostazioni del dispositivo relative proprio alla batteria.

