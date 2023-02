Quale sarà il nuovo costo dell’abbonamento Netflix 2023, dopo che saranno entrate in vigore anche in Italia le modifiche per le quali sarà possibile condividere l’account con un membro extra rispetto alla famiglia, ma solo sottoscrivendo apposito piano? Nella settimana che volge al termine abbiamo portato a conoscenza dei nostri lettori le modifiche relative all’impostazione dell’abitazione principale relativa al proprio profilo, misura che proprio Netflix già sta adottando in Europa (in Spagna e Portogallo) per evitare usi fraudolenti del proprio servizio. Per il mese di marzo o poco più si attende la medesima svolta anche in Italia e dunque non si potrà procedere più alla condivisione dell’abbonamento con amici, parenti, anche solo semplici conoscenti, a meno che non si decida di sottoscrivere un contratto diverso con un surplus di costo.

I piani abbonamento Netflix per ora ancora in vigore in questo 2023 sono tre esattamente. Il primo base con pubblicità da 5.99 euro, il secondo Standard da 12,99 euro e il terzo Premium da 17,99 euro per la visione contemporanea (rispettivamente) di una sola persona, due o quattro (ma appartenenti alla stessa famiglia). La novità in arrivo prevede l’introduzione del membro extra al di fuori del proprio nucleo e per capire quanto potrebbe costare questa opzione possiamo rifarci a quanto già di scena in Spagna e Portogallo.

In Spagna la maggiorazione del costo mensile dell’abbonamento Netflix con membro extra è pari a 5,99 euro. Più fortunati sono i portoghesi che beneficiano dello stesso plus a 3,99 euro. La familiarità tra mercato di riferimento italiano e spagnolo, ci farebbe propendere per l’adozione della soluzione di quasi 6 euro anche nel nostro paese ma attendiamo naturalmente delle comunicazioni in merito. Pagando la specifica somma in più, ecco che sarà possibile condividere i contenuti anche con chi non appartiene alla propria famiglia e abita in un luogo diverso.

