Gli esperti di DxOMark hanno appena presentato un verdetto non certo edificante sulle foto con il Samsung Galaxy S23 Ultra. Sebbene tutta la nuova serie top di gamma del produttore ed in particolare l’esemplare Ultra sia venduto con la promessa dei migliori scatti possibili in ogni condizione, sembrerebbe proprio che i risultati ottenuti dalla camera principale e posteriore dell’ammiraglia non siano così eccelsi.

I professionisti DxOMark, al lancio di qualsiasi nuovo smartphone, provvedono all’analisi delle fotocamere, aggiornando la classifica di miglior camera phone del momento. Ci si aspettava certamente che proprio il Galaxy S23 Ultra raggiungesse il podio della speciale graduatoria ma così non è stato. Per una serie di parimerito nelle varie posizioni, in effetti, proprio il nuovo arrivato si piazza solo al decimo gradino, insieme al Google Pixel 7 e al Vivo X90 Pro+. Per la cronaca, mantiene la primissima posizione il Huawei Mate 50 Pro seguito da Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate, iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Pro, Huawei P50 Pro, iPhone 13 Pro e Pro Max e lo Xiaomi 11 Ultra.

La decima posizione per le foto con il Samsung Galaxy S23, sempre secondo gli esperti, è stata guadagnata per il rendering delle foto, la buona messa a fuoco automatica nella registrazione di foto e video e anche per la resa del teleobiettivo per immortalare oggetti a lungo raggio. Gli aspetti negativi messi invece in risalto dall’analisi sono la perdita di dettagli dell’immagine in alcune situazioni, il ritardo dell’otturatore in condizioni di scarsa illuminazione e addirittura l’instabilità con la messa a fuoco e l’esposizione nelle scene retroilluminate. Il giudizio appena riportato rischia di frenare la corsa alle vendite del nuovo telefono. Come già detto, proprio la fotografia è stata subito definita il fiore all’occhiello dell’ammiraglia e il giudizio appena espresso confuta appunto questa tesi.

