I nuovi dispositivi hanno spesso bug che passano inosservati prima di essere rilasciati. È solo quando molte persone iniziano ad usarli che questi problemi vengono alla luce. Solo di recente abbiamo sentito che la One UI 5.1 ha distrutto la durata della batteria su alcuni telefoni Galaxy. Mentre i dispositivi più vecchi sono alle prese con quel bug, sembra che ce ne sia uno importante anche sul Samsung Galaxy S23 Ultra. Come riportato da ‘SamMobile‘, si tratta di uno strano problema di stabilizzazione della fotocamera: sebbene sia difficile risalirne alla causa, senza dubbio può essere facilmente risolto tramite un aggiornamento del software.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe avere un’eccellente stabilizzazione video; questo bug impedisce semplicemente che funzioni come previsto. I video catturati tramite il dispositivo hanno una stabilizzazione notevolmente inferiore, con conseguenti effetti traballanti, visibili anche quando si scatta una foto. Il ripristino delle impostazioni della fotocamera sembra migliorare le cose, ma una volta chiusa e riaperta l’app della fotocamera, il problema si ripresenta.

Il dispositivo oggetto dell’analisi non è stato lasciato cadere, quindi non si ritiene che il danno fisico sia un fattore in questo caso. A meno che questo non sia un evento isolato in cui c’è un problema con il sensore della fotocamera su quella particolare unità, tutti i segnali indicano un bug del software della fotocamera. L’utente avverte anche che il dispositivo si surriscalda quando la fotocamera viene aperta dopo aver notato questo bug. È difficile dire qualcosa in modo definitivo in questo momento, ma se dovessero apparire più segnalazioni su problemi simili, allora ne sarebbe evidente la diffusione. Hai notato questo bug sul vostro Samsung Galaxy S23 Ultra o a bordo degli altri modelli Samsung Galaxy S23? Lasciate un commento qui sotto e fatecelo sapere.

